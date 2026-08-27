Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde yol kenarında bulunan kullanılmayan eşyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Uzunsırt Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir vatandaşa ait olduğu belirtilen eşyaların yandığını ve bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, ekiplerin yanı sıra eşyaların sahibi olan vatandaş da müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yol kenarındaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerindeki incelemelerin ardından değerlendirme yapılması bekleniyor.

YOL KENARINDAKİ ATIKLAR YANGIN RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Kullanım dışı mobilya, ahşap, tekstil ve benzeri hacimli eşyaların cadde, sokak, boş parsel veya konteyner çevresinde kontrolsüz şekilde bırakılması yalnızca çevre ve görüntü kirliliğine yol açmıyor. Yanıcı özellik taşıyan malzemeler özellikle sıcak ve kuru hava koşullarında olası bir ateş kaynağıyla temas ettiğinde yangının büyümesine ve çevredeki alanlara sıçramasına neden olabilecek risk oluşturabiliyor. Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlayan büyük eşyaların gelişigüzel şekilde yol kenarına bırakılmaması önem taşıyor.

ALANYA’DA HACİMLİ ATIKLAR İÇİN AYRI SİSTEM BULUNUYOR

Alanya Belediyesi, kent genelinde atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi amacıyla farklı toplama uygulamaları yürütüyor. Belediyenin çalışmalarında eski eşya ve kullanım dışı mobilyalar gibi hacimli atıkların cadde, sokak, boş parsel ve konteyner çevrelerine gelişigüzel bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu tür atıklar için belediyeye bildirimde bulunulması ve ilgili birimlerin yönlendirmesine göre hareket edilmesi, hem kent temizliği hem de güvenlik açısından önem taşıyor.

Alanya’da oluşturulan atık getirme altyapısında ahşap, tekstil, elektrikli ve elektronik eşya, metal, plastik ve benzeri farklı atık türlerinin ayrıştırılması amaçlanıyor. Hacimli atıkların da uygun toplama ve bertaraf sistemlerine dahil edilmesi, kullanılabilir malzemelerin geri kazanılmasına olanak sağlarken çevreye kontrolsüz biçimde bırakılan atık miktarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

YANGIN İHBARLARI 112 ÜZERİNDEN EKİPLERE AKTARILIYOR

Yangın veya yoğun duman fark edilmesi durumunda vatandaşların öncelikle güvenli bir noktadan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nin görevleri arasında 112 üzerinden gelen yangın ihbarlarını değerlendirerek ekiplerin olay yerine sevk edilmesi ve müdahale edilen olaylarla ilgili gerekli kayıtların oluşturulması bulunuyor. Yangının açık alanda veya ormanlık alanlara yakın bir noktada meydana gelmesi halinde ilgili kurumlar arasında koordinasyon da sağlanabiliyor.

KONTROLSÜZ MÜDAHALE YERİNE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Uzmanların ve resmi kurumların yangınlara ilişkin genel uyarılarında, vatandaşların kendi güvenliklerini tehlikeye atacak müdahalelerden kaçınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Alevlerin büyümesi, yoğun duman oluşması veya yangının çevredeki bitki örtüsüne ve yapılara sıçrama ihtimali bulunması halinde bölgeden güvenli şekilde uzaklaşılması ve profesyonel ekiplerin müdahalesinin beklenmesi önem taşıyor. Özellikle kuru otların ve yanıcı malzemelerin bulunduğu açık alanlarda küçük çaplı bir yangının kısa sürede daha geniş bir alana yayılabileceği göz önünde bulunduruluyor.

ATIKLARIN DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAFI ÖNEM TAŞIYOR

Alanya gibi yaz aylarında sıcaklıkların yükseldiği ve yerleşim alanlarının makilik ya da ormanlık bölgelerle iç içe bulunduğu ilçelerde yangın güvenliği daha fazla önem kazanıyor. Kullanılmayan eşyaların uygun toplama sistemlerine teslim edilmesi; yol, kaldırım ve boş alanlarda uzun süre bekletilmemesi hem olası yangın risklerinin azaltılması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önem taşıyor. Cikcilli’de yaşanan olayda yangının büyümeden söndürülmesi daha geniş bir alana yayılmasını önlerken, eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.