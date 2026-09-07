A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV

Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanması, Kemer'de büyük bir sevinçle kutlandı. Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda kurulan dev ekranın etrafında toplanan vatandaşlar, tarihi zafere hep birlikte tanıklık etti.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanındaki etkinlik alanında maçı izleyenler arasında Kemer Belediyesi başkan yardımcıları Semih Top ve Mehmet Derya Baytekin ile Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Uzun da yer aldı. Sıcak havaya aldırış etmeyen çok sayıda sporsever, millilerin aldığı her sayıda alkışlarla takıma destek verdi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİMİZ SAĞLAMLAŞTI

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi İtalya karşısında sergilediği performansla voleyboldaki istikrarını bir kez daha kanıtladı. Karşılaşmanın karar setinde gelen şampiyonluk sayısı, ekran başındaki kalabalığın coşkusunu zirveye taşıdı.

Kutlamalar kapsamında Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından alandaki vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Dağıtılan bayraklarla alanı kırmızı beyaza boyayan Kemerliler, Avrupa şampiyonluğunu gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutladı.