Antalya'da 1999 yılından bu yana hizmet veren ve 23 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yangın nedeniyle seferlerine ara verilen nostalji tramvayı, aradan geçen 2 ay 15 güne rağmen henüz raylara dönmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin modernizasyon açıklamalarına karşın sahada somut bir adım atılmaması, bölge esnafı ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay öncülüğündeki 12 mahalle muhtarı, sorunun çözümü için Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ile görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını bildirdi. Muhtarlar, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenleyeceklerini duyurdu.

YANGIN SONRASI SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Cumhuriyet Meydanı güzergahında 23 Haziran Salı günü saat 12.00 sularında klima sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle tramvayda yangın çıkmıştı. Çevre esnafının vatmanı uyarması ve yangın tüpleriyle yapılan ilk müdahale sayesinde olası bir facia önlenmişti. Olayın ardından seferler tamamen durdurulurken, kent kamuoyunda aracın tamamen kaldırılacağı iddiaları yayıldı. Belediye yetkilileri bu iddiaları yalanlayarak sistemin modernize edileceğini aktardı.

YENİ SİSTEM Mİ, NOSTALJİK DOKU MU?

Belediyenin modernizasyon projesi ile bölge halkının beklentileri arasında belirgin bir uyuşmazlık bulunuyor. Yerel halk ve esnaf, ulaşım ihtiyacının ötesinde kentin turistik simgesi haline gelen mevcut tramvayın tarihi dokusunun korunarak restore edilmesini talep ediyor. Yeni ve modern bir sistem yerine, alıştıkları nostaljik yapının teknik sorunlarından arındırılarak tekrar faaliyete geçirilmesi isteniyor.

Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, halkın büyük çoğunluğunun mevcut tramvayı kaybetmek istemediğini vurguladı. Tuzcular, Kılınçarslan, Barbaros ve Selçuk gibi çevre mahalle muhtarlarının da destek verdiği süreçte, yerel yönetimin kamuoyunu aydınlatacak somut adımlar atması bekleniyor.