MİLLİ Egemenlik Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 29. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Sezonun iç sahadaki son randevusunda tribünlerin dolması bekleniyor. Mavi-beyazlı takım son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan 1221 FSK, hanesine 10 puan yazdırdı. Bu başarılı performansla 37 puana ulaşan ekip, ligde 8. sırada yer alıyor. Alanya 1221 FSK, sezonun son iç saha maçında galibiyet alarak taraftarlarına güzel bir veda etmek istiyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu önemli mücadelede hata yapmak istemiyor. Yakalanan çıkışla birlikte takımda moraller üst seviyeye çıkarken, oyuncuların sahaya yüksek motivasyonla çıkması bekleniyor. Alanya 1221 FSK, seriyi sürdürerek sezonu güçlü bir şekilde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Cemali AYDINOĞLU

