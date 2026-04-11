MİLLİ Egemenlik Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 29. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Sezonun iç sahadaki son randevusunda tribünlerin dolması bekleniyor. Mavi-beyazlı takım son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan 1221 FSK, hanesine 10 puan yazdırdı. Bu başarılı performansla 37 puana ulaşan ekip, ligde 8. sırada yer alıyor. Alanya 1221 FSK, sezonun son iç saha maçında galibiyet alarak taraftarlarına güzel bir veda etmek istiyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu önemli mücadelede hata yapmak istemiyor. Yakalanan çıkışla birlikte takımda moraller üst seviyeye çıkarken, oyuncuların sahaya yüksek motivasyonla çıkması bekleniyor. Alanya 1221 FSK, seriyi sürdürerek sezonu güçlü bir şekilde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221, iç sahada son kez taraftarının önüne çıkıyor
Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, ligin son iç saha maçında yarın taraftarıyla buluşacak. Mavi-beyazlı ekip, sahasında Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek
Kaynak: Haber Merkezi
Trend Haberler
Alanya'da 230 milyonluk hayalet otel icradan satılıyor
Akaryakıta dev indirim: Motorin ve benzinde sert düşüş
Alanya’da nargile tartışması büyüyor: Eski muhtardan sert uyarı
Erdoğan'dan trafik cezaları ve Hobi bahçeleri talimatı
Alanya'da motosikletler kafa kafaya girdi: Yaralılar var
Alanya'da annesinin kucağından düşen bebek hastanelik oldu