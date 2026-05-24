Çanakkale’nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Biga ilçesine bağlı Yıldıran mevkiinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, savrularak yol dışına çıktı ve tarlaya devrildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Otobüsün devrilme nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.