Antalya'nın 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Bilkent Üniversitesi de katılıyor. Üniversite, küresel iklim politikalarının ele alınacağı zirvede üç panel düzenleyerek bilimsel araştırmalarını ve yeşil dönüşüme yönelik çözüm önerilerini uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİNDEN COP31 AÇIKLAMASI

Bilkent Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e bilimsel bilgi, araştırma ve çözüm önerileriyle katılacağını açıkladı.

Üniversitenin paylaşımında sürdürülebilir bir gelecek hedefi vurgulanırken, konferansın Mavi Bölge olarak adlandırılan resmi etkinlik alanında üç panel düzenleneceği belirtildi. Panellerin gündeminde yeşil dönüşümün yönetişimi ve iklim politikalarına yönelik akademik çalışmalar bulunacak.

Bilkent Üniversitesi, bu etkinliklerle iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel araştırmaların karar alma süreçlerine katkısını güçlendirmeyi hedefliyor.

ANTALYA'DAKİ COP31 ZİRVESİ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından açıklanan resmi takvime göre COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek. Konferansın ana yerleşkesi Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta ülkelerin iklim taahhütleri, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma politikaları ele alınacak. Zirve kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

UNFCCC'nin açıklamasına göre COP31'in temel öncelikleri arasında iklim çözümlerinin uygulanması, küresel enerji dönüşümünün hızlandırılması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

BİLKENT'İN PANELLERİ MAVİ BÖLGE'DE YAPILACAK

Bilkent Üniversitesi tarafından duyurulan üç panelin gerçekleştirileceği Mavi Bölge, COP31'in resmi müzakere ve diplomatik görüşme alanını oluşturuyor.

COP31 Türkiye Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Mavi Bölge'de devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve akredite gözlemciler bir araya geliyor. Resmi müzakerelerin yanı sıra bilimsel paneller, tematik toplantılar ve uluslararası iş birliği etkinlikleri de bu alanda düzenleniyor.

Mavi Bölge'ye yalnızca Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilen katılımcılar giriş yapabiliyor. Bu nedenle Bilkent Üniversitesi'nin duyurduğu paneller, konferansın resmi katılım kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

COP31'DE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ BÜYÜYOR

Antalya'daki iklim konferansında üniversiteler de araştırma ve proje çalışmalarıyla yer alacak. COP31 Türkiye Başkanlığı, akademik dünyanın iklim eylemine katkısını artırmak amacıyla COP-SCIENCE platformunu oluşturdu.

Resmi konferans programına göre platform üzerinden akademik etkinlikler, araştırmalar, projeler ve iş birliği önerileri değerlendiriliyor. Bu çalışmaların iklim taahhütlerinin uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi de COP31 kapsamında enerji dönüşümü, iklim hukuku, yönetişim ve kültürel miras konularında etkinlikler düzenleyeceğini açıkladı. Üniversitenin programında 13 Kasım'daki İklim Hukuku ve Yönetişim Günü ile 20 Kasım'daki hukuk paneli de bulunuyor.

ANTALYA'DA YEŞİL BÖLGE HALKA AÇIK OLACAK

COP31 kapsamında Mavi Bölge'nin yanı sıra vatandaşların iklim projeleriyle buluşabileceği Yeşil Bölge de oluşturuldu. COP31 Türkiye Başkanlığı'nın açıklamasına göre bu alanda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları etkinlikler gerçekleştirecek.

Yeşil Bölge'de iklim teknolojileri, sürdürülebilir şehirler, temiz enerji ve çevre dostu uygulamalara yönelik çalışmalar ziyaretçilere sunulacak. Etkinlik alanına giriş için önceden kayıt yapılması gerekiyor.

Resmi takvime göre Yeşil Bölge, Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere kapalı olacak.

ANTALYA KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİNİN MERKEZİ OLACAK

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), COP31 kapsamında 130'dan fazla etkinlikte bilimsel çalışmaların, iklim çözümlerinin ve uluslararası ortaklıkların ele alınacağını duyurdu.

Antalya'da gerçekleştirilecek konferans, iklim değişikliğiyle mücadelede hükümetlerin yanı sıra üniversitelerin, araştırmacıların ve yerel yönetimlerin geliştirdiği çözümlerin uluslararası düzeyde paylaşılmasına olanak sağlayacak.

Bilkent Üniversitesi'nin üç panelle katılacağını açıkladığı COP31, Türkiye'deki akademik çalışmaların küresel iklim politikalarıyla buluşacağı önemli organizasyonlardan biri olacak.