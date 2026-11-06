KAP'a yapılan bildirime göre, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gebze Fabrikası'ndaki üretim faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. 5 Kasım tarihli yönetim kurulu kararıyla başlayan süreç, mevcut siparişlerin müşteri taahhütleri doğrultusunda tamamlanmasının ardından 28 Şubat 2027 itibarıyla tesisin kapanmasıyla sonuçlanacak.

Tesisin kapanmasıyla birlikte üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde görevli toplam 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. İşten çıkarmaların ilk aşamasında 31 Aralık 2026 itibarıyla 119 kişiyle yollar ayrılırken, kalan 64 çalışanın sözleşmesi Şubat 2027 sonuna kadar kademeli olarak sonlandırılacak. Şirketin açıklamasına göre, ayrılan personeline ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı yaklaşık 293 milyon TL'yi bulacak.

ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜZDE 55'İNİ OLUŞTURUYORDU

Gebze fabrikası, şirketin toplam üretim maliyetleri içinde yüzde 55 gibi önemli bir paya sahipti. Tesiste üretilen Carrier markalı klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ürünlerinin satışları ise 2025 yılı verilerine göre şirketin toplam net satışlarının yüzde 13'üne denk geliyordu.

ALARKO CARRIER NEDEN KÜÇÜLMEYE GİDİYOR?

Bu tasfiye sürecinin temelinde, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan pay alım ve faaliyet ayrıştırma sözleşmesi yatıyor. Anlaşma kapsamında Carrier ve Toshiba markalarına ait operasyonlar Viessmann Isı Teknikleri'ne devredilirken, Alarko Carrier yalnızca kendi markasına odaklanacak bir yapıya geçiyor. Şirket, Gebze'deki Carrier markalı üretimi bitirmesine rağmen, Eskişehir fabrikasındaki Alarko markalı ürünlerin üretimine ve satış sonrası hizmetlerine kesintisiz devam edecek.