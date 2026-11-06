Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki VfB Stuttgart karşılaşmasında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, maç sırasında sol dizinde esneme meydana gelen oyuncuya MR tetkikleri uygulandı. Yapılan incelemeler sonucunda diz bölgesinde 'serbest fragman' tespit edildiği aktarıldı.

AMELİYAT KARARI ALINDI

Tedavi sürecine hızla başlanan Osimhen için operasyon kararı verildi. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği duyuruldu.

AMED S.F. MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Cerrahi müdahale planlaması nedeniyle yıldız oyuncu, Galatasaray'ın yarın oynayacağı Amed S.F. karşılaşmasının kamp kadrosundan resmi olarak çıkartıldı. Spor hekimliğinde sıklıkla başvurulan kapalı artroskopik cerrahi yöntemi, diz içindeki serbest kıkırdak veya kemik parçalarının temizlenmesini sağlayarak oyuncuların daha sağlıklı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini hedefliyor.