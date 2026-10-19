Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşlar ve yatırımcılar, gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.

19 Ekim 2026 Pazartesi sabahı açıklanan piyasa verilerine göre gram altın yaklaşık 6 bin 658 liradan, çeyrek altın ise 10 bin 887 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın da 4 bin 178 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni haftaya alıcılı başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 0,3'ün üzerinde değer kazandı.

Gram altının günün ilk saatlerinde 6 bin 623 lira ile 6 bin 676 lira arasında hareket ettiği görüldü.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ile tasarruflarını değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların gündeminde yer aldı.

19 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Pazartesi sabahı piyasalarda kaydedilen yaklaşık satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.658 TL

Çeyrek altın: 10.887 TL

Yarım altın: 21.779 TL

Tam altın: 43.719 TL

Cumhuriyet altını: 43.415 TL

Ons altın: 4.179 dolar

Fiyatlar gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Kuyumcuların uyguladığı alış ve satış fiyatları da piyasa verilerinden farklı olabilir.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişme, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına destek sağlayan etkenlerden biri oldu.

Ancak enerji fiyatları, tahvil getirileri ve küresel ekonomik gelişmelerdeki değişimler, değerli metal piyasasında dalgalanmaların devam etmesine neden olabilir.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASINDA

Altın yatırımcılarının gündeminde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası bulunuyor.

Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler, doların uluslararası piyasalardaki değeri ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını etkiliyor.

Piyasalar, yaklaşan Fed toplantısının yanı sıra ABD'den gelecek enflasyon verilerini de yakından izleyecek.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön konusunda belirsizlik sürüyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve para politikasına ilişkin beklentiler altını desteklerken tahvil getirilerindeki yükseliş ve küresel riskler fiyatlarda dalgalanmaya yol açabilir.

Türkiye'de gram altının fiyatı ise ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor.

Bu nedenle yatırımcılar, altın alım satımı yaparken güncel fiyatların yanı sıra alış-satış farklarını da takip ediyor.