İstanbul'da kara para aklama iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Emir Sarıgül'ün avukatıyla birlikte emniyete gittiği, babası Mustafa Sarıgül tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sarıgül, 16 Ekim'de başlatılan soruşturmaya ilişkin suçlamaları reddederek ailesinin haksız yere hedef alındığını öne sürdü.

EMİR SARIGÜL AVUKATIYLA EMNİYETE GİTTİ

Mustafa Sarıgül, oğlunun avukatının yurt dışından dönmesini beklediğini belirterek Emir Sarıgül'ün avukatıyla birlikte emniyete gittiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara da yanıt veren Sarıgül, kamu gücünü kullanarak herhangi bir kişiye menfaat sağlamadığını ve görüşmeler nedeniyle kamu zararının oluşmadığını savundu.

BELGELERİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Soruşturmaya konu kişilerle Türkiye'ye yatırım kazandırılması amacıyla görüşmeler yapıldığını belirten Sarıgül, söz konusu kişilerin sunduğu yatırım projelerinin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması üzerine ilişkilerin sonlandırıldığını ifade etti.

Sarıgül, dosyada yer alan sözleşmelerin, banka dekontlarının ve noter onaylı olduğu belirtilen belgelerin sahte olduğunu ileri sürdü. İddialarını destekleyen bilgi ve belgelerin avukatları aracılığıyla soruşturma makamlarına sunulacağını bildirdi.

MASUMİYET KARİNESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma sürecinde ailesinin itibarının zedelendiğini savunan Mustafa Sarıgül, kimsenin taşıdığı soyadı nedeniyle suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Suçun ve sorumluların belirlenmesinin yargının görevi olduğunu ifade eden Sarıgül, kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadığı sürece herkesin masum kabul edilmesi gerektiğini hatırlattı.

SORUŞTURMADA 6 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kara para aklandığı iddialarını araştırmaya başlamıştı.

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

16 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda beş şüpheli gözaltına alınırken Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER İNCELEME ALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre şikâyetçiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk para transferi gerçekleştirildiğini ve 1 milyar avroluk fonun kamu nüfuzu kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti.

Dosyada ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı yönündeki iddialar da yer aldı.

Şikâyetçilerin gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri belgelerin ardından tehdit edildiklerini öne sürmeleri üzerine bu iddialar da soruşturma kapsamına alındı.

Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.