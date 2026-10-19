ALANYA'NIN deniz turizmindeki önemli gelir kaynaklarından biri olan kruvaziyer sektöründe 2026 yılının ilk dokuz aylık verileri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre hem gemi hem de yolcu sayısında yaşanan düşüş, ilçenin uluslararası kruvaziyer turizmindeki durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Ocak-eylül döneminde Alanya Limanı'na yalnızca 8 kruvaziyer gemisi yanaşırken bu gemilerle ilçeye gelen turist sayısı yaklaşık 10 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

GEMİ SAYISINDA YÜZDE 43'LÜK DÜŞÜŞ

2025 yılının ilk dokuz ayında Alanya Limanı'na 14 kruvaziyer gemisi gelirken 15 bin 558 yolcu ağırlanmıştı.

2026'nın aynı döneminde gemi sayısı 8'e, yolcu sayısı ise yaklaşık 10 bin 500'e geriledi.

Böylece gemi sayısında yaklaşık yüzde 43, yolcu sayısında ise yüzde 32,5 oranında düşüş yaşandı.

ANTALYA YÜKSELİRKEN ALANYA GERİLEDİ

Alanya'da yaşanan gerilemeye karşılık Antalya Limanı'ndaki kruvaziyer yolcu sayısında önemli bir artış görüldü.

2025'in ilk dokuz ayında Antalya Limanı'nda 10 bin 8 olan yolcu sayısı, 2026'nın aynı döneminde 26 bin 698'e yükseldi. Böylece Antalya'daki artış yüzde 166,8 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Marmaris'te kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 206,7, İzmir'de ise yüzde 40,1 arttı.

Türkiye'nin bazı limanları kruvaziyer trafiğinden daha fazla pay alırken Alanya'daki düşüş, ilçenin yeni kruvaziyer rotalarındaki konumunun değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

EN ÇOK İNGİLİZ TURİST GELDİ

2026 yılının ilk dokuz ayında Alanya'ya kruvaziyer gemileriyle gelen turistlerin büyük bölümünü İngiliz vatandaşları oluşturdu.

Liman ziyaretlerine ilişkin yerel kayıtlara göre 7 bin 88 İngiliz turist Alanya'yı ziyaret etti. İngilizleri 2 bin 129 Alman, bin 145 Rus ve 114 Fransız turist takip etti.

Kruvaziyer sezonu 20 Mart'ta Astoria Grande isimli geminin 946 yolcuyla Alanya Limanı'na yanaşmasıyla başladı.

Sezon boyunca AIDAstella, Le Dumont D'Urville ve Marella Discovery gibi kruvaziyer gemileri de ilçeye ziyaret gerçekleştirdi.

ÇARŞI ESNAFI VE TURİZM İŞLETMELERİ İÇİN ÖNEMLİ

Kruvaziyer turizmi, otellerde konaklamadan ilçeyi kısa süreli ziyaret eden turistlerin oluşturduğu ekonomik hareketlilik açısından önem taşıyor.

Gemilerden inen turistler Alanya Kalesi, Kızılkule, tarihi tersane ve kent merkezindeki turistik noktaları ziyaret ederken alışveriş, yeme içme ve günübirlik turlara da katılıyor.

Bu nedenle gemi ve yolcu sayısındaki düşüş, özellikle liman çevresindeki işletmeler, çarşı esnafı, restoranlar ve tur organizatörleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ancak yolcu sayısındaki azalmanın işletmelerin gelirlerine ne ölçüde yansıdığına ilişkin henüz açıklanmış bir ekonomik etki araştırması bulunmuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE DE YOLCU SAYISI AZALDI

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk dokuz ayında kruvaziyer gemisi sayısı 1.075'ten 976'ya geriledi.

Aynı dönemde kruvaziyer yolcu sayısı da 1 milyon 710 bin 454'ten 1 milyon 640 bin 172'ye düştü.

Ülke genelindeki yolcu kaybı yüzde 4,1 seviyesinde kalırken Alanya'daki yüzde 32,5'lik gerileme, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti.

ALANYA'NIN KRUVAZİYER TURİZMİNDE YENİ ROTA ARAYIŞI GÜNDEMDE

Alanya'nın tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turistik altyapısı, ilçeyi uluslararası kruvaziyer rotaları için önemli bir destinasyon haline getiriyor.

Ancak son veriler, kruvaziyer şirketlerinin liman tercihleri, sefer planlamaları ve Alanya'nın uluslararası turizm pazarındaki tanıtım çalışmalarının yeniden ele alınması ihtiyacını gündeme getiriyor.

2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek seferlerle yıllık rakamlar değişebilecek olsa da ilk dokuz aylık tablo, Alanya kruvaziyer turizminin geçen yılın gerisinde kaldığını gösteriyor.