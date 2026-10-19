TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 20 Ekim Salı günü başlayacak yeni haftada milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomik ve yasal düzenlemeler için mesai yapacak. Genel Kurul'un öncelikli gündem maddeleri arasında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı aldığı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi bulunuyor.

14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen düzenleme, fon yatırımcılarının haklarının korunmasını ve tasfiye sürecinde ortaya çıkan kayıpların karşılanmasını amaçlıyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, belirli şartları sağlayan fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasının önünü açacak.

Düzenlemeye göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara, hesaplanan tutar kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise ara ödeme üst sınırı 1 milyon lira olacak.

Ödemeler, SPK tarafından belirlenecek fonlarda ve mevcut kaynaklar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek. Yapılan ara ödemeler, yatırımcıların nihai tasfiye sonucunda alacakları tutarlardan düşülecek.

ÖDEMELERDE KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK VERİLEBİLECEK

Tasfiye kapsamında dağıtılabilecek nakdin bütün yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda SPK'ye ödeme sıralamasını belirleme yetkisi verilecek.

Kurul, net yatırım tutarı en düşük olan yatırımcılardan başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Ayrıca bütün hak sahiplerine uygulanabilecek asgari bir ara ödeme tutarı da belirlenebilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde fonların tasfiye işlemleri SPK'nin gözetim ve denetimi altında yürütülecek.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARIŞANLARA ÖDEME YOK

Kanun teklifinde, piyasa bozucu eylemler ve usulsüz işlemlerle bağlantılı kişilere yönelik hükümler de bulunuyor.

SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali veya piyasa bozucu eylemler kapsamında ilgili fiilleri işlediği ya da fonlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kuruluşlar, tasfiye ve geri kazanım hesaplarından yararlanamayacak.

Fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarıldığı belirlenen değerlerin geri kazanılması ve ortaya çıkan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi hedefleniyor.

FON ZARARLARINDAN SORUMLULAR BELİRLENECEK

Teklife göre SPK, tasfiye ve denetim sonuçlarını dikkate alarak her fonun zarar veya kayıp tutarını belirleyecek.

Zarardan sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler ile sorumluluk tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirilecek.

Geri kazanılan kaynaklar, gerekli işlemlerin ardından hak sahibi yatırımcılara dağıtılacak. Tasfiyesi tamamlanmış fonlarla ilgili ödemelerde ise Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) görev üstlenecek.

KIZILAY DÜZENLEMESİ DE GÜNDEMDE

Genel Kurul'da ilk üç maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine de devam edilecek.

Teklife göre Türk Kızılay, uluslararası Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak.

Afet, savaş ve çatışma gibi olağanüstü dönemlerde görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesine ilişkin düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

Ayrıca Kızılay'ın il ve ilçe şube başkanlarının, ilgili yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alması öngörülüyor.

2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Meclis'te haftanın bir diğer önemli gündem maddesi 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında sunum yapacak.

Sunumla birlikte yeni yılın kamu harcamaları, gelir hedefleri ve bütçe politikalarına ilişkin Meclis görüşmeleri başlayacak.

MECLİS KOMİSYONLARI VE PARTİ GRUPLARI TOPLANACAK

Hafta boyunca Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı kamu kuruluşlarının denetimlerini ele alacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.

Yatırım fonlarına ilişkin düzenlemenin Genel Kurul'daki görüşmeleri, özellikle tasfiye sürecindeki fonlarda birikimi bulunan yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.