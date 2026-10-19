Yunanistan’ın On İki Ada bölgesinde yer alan Strongylo Adası, milyon dolarlık satış fiyatıyla gündeme geldi. Türkiye’nin Ege kıyılarına yakın konumda bulunan ve yaklaşık 219 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip olan ada, 5 milyon dolar karşılığında yeni sahibini bekliyor.

Doğal güzellikleri ve sakin konumuyla dikkat çeken ada, özel yaşam alanı oluşturmak veya turizm yatırımı yapmak isteyenler için alternatif olarak gösteriliyor.

ÜÇ DOĞAL PLAJIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Patmos Adası’nın kuzeyinde, Lipsi yakınlarında bulunan Strongylo, Arkoi ada grubunda yer alıyor. Büyük ölçüde doğal yapısını koruyan adada üç ayrı plaj bulunuyor.

Plajlardan birinin yaklaşık 110 metre uzunluğunda kumlu bir kıyıya sahip olduğu belirtiliyor. Turkuaz renkli denizi, korunaklı koyları ve yapılaşmadan uzak görünümü, adanın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Satış ilanında adanın özel konut veya ekoturizm yatırımları için değerlendirilebileceği ifade edilirken olası projelerin Yunanistan'daki imar mevzuatına ve resmi izinlere tabi olduğu vurgulanıyor.

ADADA ESKİ EV KALINTILARI BULUNUYOR

Strongylo Adası’nda geçmişte yerleşim bulunduğuna işaret eden taş yapı kalıntıları ve eski bir kuyu yer alıyor.

Satış ilanında doğal su kaynağı bulunduğundan ve yakındaki Marathos Adası üzerinden elektrik bağlantısı kurulabileceğinden söz ediliyor. Ancak altyapının kullanılabilirliği ve bağlantı maliyetlerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Adada mevcut altyapının sınırlı olması, yatırım yapmayı planlayanların dikkate alması gereken önemli konular arasında gösteriliyor.

ULAŞIM SADECE DENİZ YOLUYLA SAĞLANIYOR

Strongylo Adası’na ulaşım özel tekneler ve deniz taksileriyle gerçekleştiriliyor. Yakın çevrede bulunan Leros, Patmos ve Lipsi adaları ise bölgeye ulaşım için alternatif noktalar oluşturuyor.

Özellikle yat turizmi, yüzme ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek ada, sakin ve izole konumuyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte ulaşımın yalnızca deniz yoluyla sağlanabilmesi, olası inşaat ve turizm yatırımlarında lojistik maliyetleri artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

JOHNNY DEPP'İN ADIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Strongylo Adası, geçmişte dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp ile ilgili haberlerle de gündeme gelmişti.

2015 yılında bazı Yunan ve uluslararası medya kuruluşlarında Depp’in adayı 4,2 milyon avroya satın aldığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Ancak adanın güncel mülkiyet durumuna ve ünlü oyuncunun ada üzerinde herhangi bir hakkının bulunup bulunmadığına ilişkin kesinleşmiş bilgi bulunmuyor.

5 MİLYON DOLARA YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Yaklaşık 219 dönümlük yüzölçümüyle dikkat çeken Strongylo Adası için belirlenen satış bedeli 5 milyon dolar olarak açıklandı.

Ege Denizi’nin doğal güzelliklerini barındıran adanın gelecekte özel mülk olarak mı kullanılacağı yoksa turizm yatırımlarına mı ev sahipliği yapacağı henüz bilinmiyor.

Adada gerçekleştirilebilecek projelerin kapsamı, satın alma sürecinin ardından mülkiyet koşulları ve Yunanistan makamlarından alınacak izinlerle şekillenecek.