Türkiye'de milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği trafik cezaları, 2027 yılı bütçe teklifinde yer alan gelir tahminleriyle yeniden gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bütçe teklifine ilişkin yayımlanan verilere göre, gelecek yıl trafik para cezalarından yaklaşık 151 milyar liralık gelir bekleniyor.

2027 bütçesindeki ceza gelirleri yalnızca trafik ihlalleriyle sınırlı kalmıyor. Vergi cezaları ve diğer idari para cezaları da hesaba katıldığında toplam gelir beklentisi 489,9 milyar liraya ulaşıyor.

TRAFİK CEZALARINDAN 151 MİLYAR LİRALIK GELİR HEDEFİ

2027 yılı bütçe teklifine ilişkin açıklanan rakamlar, trafik cezalarından beklenen gelirin büyüklüğünü ortaya koydu.

Gelecek yıl trafik para cezalarından yaklaşık 151 milyar lira, vergi cezalarından ise 236 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Böylece trafik cezalarının, toplam 489,9 milyar liralık para cezası geliri beklentisinin yaklaşık yüzde 31'ini oluşturması bekleniyor.

2026 YILINA GÖRE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

TBMM'de daha önce yapılan bütçe görüşmelerinde, 2026 yılı için trafik para cezalarından 93,2 milyar lira gelir hedeflendiği belirtilmişti.

2027 yılı için gündeme gelen yaklaşık 151 milyar liralık tahmin, bu tutarla karşılaştırıldığında yaklaşık 57,8 milyar liralık artışa işaret ediyor.

Bu iki rakam üzerinden hesaplandığında gelir beklentisindeki artış yaklaşık yüzde 62'ye ulaşıyor.

Ancak söz konusu karşılaştırma, trafik cezalarının her birine aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Rakamlar, bütçelerde öngörülen toplam gelir tutarlarını ifade ediyor.

SÜRÜCÜLERİ 2027'DE NELER BEKLİYOR?

Trafik cezalarına ilişkin yeni yıl tutarları, ilgili mevzuat ve yeniden değerleme uygulamaları doğrultusunda belirleniyor.

2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı henüz kesinleşmedi. Bu nedenle bütçede yer alan 151 milyar liralık gelir beklentisini doğrudan yeni trafik cezası tarifesi olarak değerlendirmek doğru değil.

Öte yandan, 2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bazı trafik ihlallerine uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılmıştı.

Sürücülerin yeni yılda ödeyeceği ceza tutarları, kesinleşen resmi düzenlemelerle netlik kazanacak.

TÜM PARA CEZALARINDAN 490 MİLYAR LİRAYA YAKIN GELİR

2027 yılı bütçe teklifine ilişkin verilerde, para cezalarının genel toplamı da dikkat çekiyor.

Gelecek yıl tüm para cezalarından 489,9 milyar lira gelir beklenirken, bunun 236 milyar liralık bölümünün vergi cezalarından, yaklaşık 151 milyar liralık bölümünün ise trafik para cezalarından oluşması öngörülüyor.

Kalan bölümde diğer ceza gelirleri yer alıyor.

BÜTÇE TEKLİFİ MECLİS KOMİSYONUNDA

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 16 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

TBMM kayıtlarına göre teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Bütçe görüşmeleri devam ederken, trafik cezalarından beklenen yüksek gelir tutarı da yeni yılın dikkat çeken ekonomik başlıklarından biri oldu.