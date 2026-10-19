İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan ve birçok ilçede büyük hasara yol açan sel felaketinin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Günlerdir sürdürülen arama çalışmaları kapsamında Haliç'te bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğine dayandırılan son bilgilere göre, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan cansız bedenin, sel felaketinin ardından kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirtildi.

AYVANSARAY'DA CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Şiddetli yağışın ardından kaybolan vatandaşlara ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, dere yatakları ve Haliç çevresinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları sırasında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Son gelişmenin ardından İstanbul'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı. Ancak bu sayıya ilişkin güncel resmî teyit bekleniyor.

KAYIP VATANDAŞLAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin ardından kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nden Haliç'e uzanan dere hatlarında arama gerçekleştiriyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Ayazağa'da kaybolan üç kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

METREKAREYE 272 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, 14 Ekim'de birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 272 kilograma ulaştığını açıkladı.

Özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Kağıthane'de yollar sular altında kalırken çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

Alt geçitlerde, iş yerlerinde ve konutlarda su baskınları yaşandı. Kent genelinde ulaşım ciddi şekilde aksadı.

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Afetin ardından çok sayıda vatandaş, su baskını yaşanan evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan kurtarıldı.

Yetkililerin daha önce paylaştığı verilere göre, İstanbul'da sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 3 bin 50 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kent genelinde yaklaşık 10 bin ihbar alınırken on binlerce personel arama kurtarma, tahliye, temizlik ve yardım çalışmalarında görev aldı.

AYAZAĞA'DA SELİN İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR

Felaketin en ağır etkilediği bölgelerden Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Taşan derenin sürüklediği araçlar ve çamurla kaplanan sokaklar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bölgede dere yatağında bulunan ve risk oluşturduğu değerlendirilen bazı yapıların yıkımına başlanırken zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmaları da sürdürülüyor.

SEL FELAKETİNDE ACI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

14 Ekim'de başlayan felakette ilk can kayıpları Fatih ve Sarıyer'de yaşandı.

Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken Sarıyer'de 34 yaşındaki bir kişi düşerek yaşamını yitirdi.

Beykoz'da su tahliyesi sırasında kuyuya düşen bir işçi de hayatını kaybetti.

Sonraki günlerde yürütülen arama çalışmalarında kaybolan başka kişilerin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yetkililer, kayıp vatandaşların bulunması ve selden zarar gören bölgelerin yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.