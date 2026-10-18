Türkiye'de bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallarda önemli bir değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, 17 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, bozulabilir gıdaların taşınmasında kullanılan özel ekipmanlara ve ilgili işletmelerin yükümlülüklerine ilişkin belirli ihlallerde uygulanacak idari para cezaları artırıldı.

CEZA 6 KATTAN FAZLA ARTTI

Daha önce 2 bin TL olarak düzenlenen idari para cezası, yeni yönetmelikle 12 bin 758 TL'ye yükseltildi.

Böylece ceza tutarında 10 bin 758 TL'lik artış yaşandı. Eski tutarla karşılaştırıldığında artış oranı yaklaşık yüzde 538 oldu.

Yeni ceza tutarı, yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda uygulanacak.

HANGİ İŞLETMELERE CEZA KESİLECEK?

Düzenleme kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahipleri, onay kuruluşları ve bozulabilir gıda taşımacılığı yapan işletmeler için idari yaptırımlar yeniden belirlendi.

Buna göre;

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden ATP İşletme Yetki Belgesi sahiplerine veya onay kuruluşlarına 12 bin 758 TL ceza uygulanacak.

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasındaki yükümlülükleri ihlal eden taşımacılara, ilgili her bir bent için 12 bin 758 TL idari para cezası verilecek.

ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezlerde ve onay kuruluşlarında yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi halinde de aynı tutarda ceza kesilecek.

SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞI YAPANLARI İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme, sıcaklık kontrollü taşıma gerektiren bozulabilir gıda ürünlerinin nakliyesinde kullanılan özel ekipmanlara ilişkin kuralları kapsıyor.

Et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar gibi uygun sıcaklık koşullarında taşınması gereken ürünlerin nakliyesinde kullanılan araç ve ekipmanların mevzuata uygunluğu önem taşıyor.

Ancak yeni ceza, gıda taşıyan her araca otomatik olarak uygulanmayacak. İdari yaptırım için yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerden birinin ihlal edilmesi gerekiyor.

HER BİR İHLAL İÇİN AYRI CEZA UYGULANABİLECEK

Yeni yönetmeliğin dikkat çeken hükümlerinden biri de taşımacılara yönelik yaptırımlar oldu.

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde, her bir bent için ayrı ayrı 12 bin 758 TL ceza uygulanması öngörülüyor.

Bu nedenle birden fazla yükümlülüğe aykırılık tespit edilmesi durumunda toplam ceza tutarı artabilecek.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik, aynı gün yürürlüğe girdi.

Uygulamanın yürütülmesinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu olacak.

Gıda taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kullanılan ekipmanların uygunluğunu ve ilgili belge yükümlülüklerini gözden geçirmesi önem taşıyor.