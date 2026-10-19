Bitlis’te uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda dikkat çekici bir olay yaşandı. Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu bir kişinin vücudunda yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Hastanede yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

101 PARÇA HALİNDE 758 GRAM METAMFETAMİN

Yapılan incelemelerde şüphelinin sindirim sisteminde 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddeler, sağlık ekiplerinin gözetiminde doğal yollarla vücuttan çıkarılarak ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.