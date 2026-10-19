Alanya’da artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zorlanan sürücüler için indirim beklentisi oluştu. Küresel petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyesine kadar gerilemesi, Türkiye genelinde benzin fiyatlarının düşeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar, 19 Ekim Pazartesi gününü 20 Ekim Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

ALANYA’DA BENZİN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Alanya’da özel araç sahiplerinden taksicilere, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden günlük ulaşımını otomobille sağlayan vatandaşlara kadar geniş bir kesim, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Benzinde beklenen 4 lira 30 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi halinde 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 215 lira azalacak. Bu düşüş, özellikle araçlarını sık kullanan Alanyalı sürücülerin bütçelerine olumlu yansıyacak.

ALANYA’DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Beklenen indirim sonrasında Antalya genelinde benzinin litre fiyatının yaklaşık 81 lira 79 kuruşa gerileyeceği hesaplanıyor.

Alanya’daki akaryakıt istasyonlarında ise dağıtım şirketleri ve bölgesel fiyat farklılıkları nedeniyle rakamlar değişiklik gösterebilecek. İlçedeki kesin pompa fiyatları, indirimin yürürlüğe girmesiyle netleşecek.

DİZEL ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MAZOTA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatlarındaki düşüş beklentisinin ardından Alanya’da dizel araç kullanan vatandaşların gözü motorin fiyatlarına çevrildi.

Özellikle turizm taşımacılığı, servis hizmetleri, nakliye ve ticari ulaşım sektörlerinde faaliyet gösteren sürücüler, motorine de indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Ancak 20 Ekim Salı günü için motorin grubunda henüz kesinleşmiş bir indirim açıklaması bulunmuyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin motorin fiyatlarına da yansıyabileceği değerlendirilirken, olası bir fiyat değişikliği için sektör kaynaklarından gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

DEPOYU DOLDURMAK 215 LİRA UCUZLAYACAK

Benzindeki indirim beklentisi, Alanya’da araç sahiplerinin yakıt giderlerini doğrudan etkileyecek. Litre başına 4 lira 30 kuruşluk düşüşün gerçekleşmesi halinde 40 litrelik benzin alımında 172 lira, 50 litrelik alımda 215 lira, 60 litrelik alımda ise 258 lira tasarruf sağlanabilecek.

Özellikle şehir içi ulaşımda araçlarını yoğun kullanan vatandaşlar için söz konusu indirim, yakıt harcamalarında önemli bir avantaj oluşturacak.

ALANYA’DA GÖZLER GECE YARISINA ÇEVRİLDİ

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenirken, Alanya’daki sürücüler de yeni tarifeyi beklemeye başladı.

Benzinde 4 lira 30 kuruşluk indirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 20 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise henüz netleşmiş bir değişiklik bulunmuyor.

Alanya’da araç sahipleri, benzin indiriminin ardından mazot fiyatlarında da benzer bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip ediyor.

Alanya'da doğrulanan akaryakıt fiyatları

Yakıt türü Güncel fiyat İndirim sonrası tahmini Benzin 86,10 TL 81,80 TL Motorin (mazot) 99,04 TL Belirsiz