Aksu'da bulunan Kurşunlu Şelalesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkan Ukrayna asıllı Olga L. (69), botanik bahçe bölümünde merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metrelik yamaçtan aşağı düştü. Yaralanan ve bulunduğu yerden kendi imkânlarıyla çıkamayan kadın için kurtarma ekipleri harekete geçti.

ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Olga L.’nin yamaçtan yuvarlanmasının ardından arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metrelik yamaçtan düşen kadını bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan Olga L., sağlık görevlilerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 69 yaşındaki kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olga L.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.