Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yeni yıl öncesinde maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu beklentileri, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin ilk hesaplamaları ortaya çıkardı.

Emeklilerin kesin zam oranı henüz belli olmazken, üç farklı enflasyon senaryosu üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor.

EMEKLİNİN ÜÇ AYLIK ZAM HESABI YÜZDE 5,57 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 arttı.

Bu veriler doğrultusunda temmuz-eylül dönemindeki kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık enflasyon verisi netleşmiş oldu.

Ancak bu oran nihai zam değil. Kesin artışın belirlenmesi için yılın son üç ayına ait veriler beklenecek.

OCAK ZAMMINI SON ÜÇ AYIN ENFLASYONU BELİRLEYECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, kural olarak altı aylık enflasyon oranında artırılıyor.

Ocak 2027 zammının belirlenmesinde 2026 yılının temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri esas alınacak.

Ekim ve kasım aylarının ardından aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam artış kesinleşecek.

Bu nedenle şu anda gündemde bulunan maaş hesaplamaları, yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceğine ilişkin tahminlere dayanıyor.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE BEKLENTİ YÜZDE 29,63

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi.

Anketteki beklentinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon zammının yaklaşık yüzde 10,08 olması öngörülüyor.

Bununla birlikte yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli maaşları için üç ayrı hesaplamayı gündeme getiriyor.

İŞTE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Birinci senaryo: Yüzde 28 enflasyon

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yaklaşık yüzde 8,70 olması hesaplanıyor.

23 bin 552 liralık tutara aynı oranda artış uygulanması hâlinde aylık yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacak.

İkinci senaryo: Yüzde 28,4 enflasyon

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması hâlinde altı aylık zam oranının yaklaşık yüzde 9,04'e yükselmesi bekleniyor.

Bu senaryoda 23 bin 552 liralık aylık, aynı oranda artırılırsa yaklaşık 25 bin 681 lira olacak.

Üçüncü senaryo: Yüzde 29,63 enflasyon

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,63'lük yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin zam oranının yaklaşık yüzde 10,08 olması öngörülüyor.

Bu hesaplamaya göre 23 bin 552 liralık tutar yaklaşık 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.

Söz konusu rakamlar kesinleşmiş maaşlar değil, enflasyon beklentilerine dayalı tahmini hesaplamalar olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YASAL DÜZENLEME AYRINTISI

Emekli maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ile kanunla belirlenen en düşük emekli aylığı uygulaması birbirinden farklı.

En düşük emekli aylığının yeni yılda artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebiliyor.

Bu nedenle üç senaryoda hesaplanan tutarların, en düşük emekli aylığı olarak doğrudan uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil.

MEMUR EMEKLİLERİNDE ZAM HESABI FARKLI

Memur emeklilerinin maaş artışı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir yöntemle belirleniyor.

Memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkından yararlanıyor.

Paylaşılan senaryo hesaplamalarına göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda memur emeklilerinin toplam artışının yaklaşık yüzde 6,67, yüzde 29,63 olması durumunda ise yüzde 8,01 seviyesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalarda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 lira ile 34 bin 53 lira arasında olabileceği öngörülüyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜ ARALIK ENFLASYONUNDA

Milyonlarca emekli için ocak zammında belirleyici süreç devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarıyla zam hesabı yeniden şekillenecek. Aralık 2026 enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık artış oranı kesinleşecek.

En düşük emekli aylığına ilişkin olası yeni düzenleme ise ayrıca takip edilecek.