Almanya’da siyasi dengelere ilişkin son kamuoyu araştırması, Almanya için Alternatif’in (AfD) ülke genelindeki yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. Kamuoyu araştırma şirketi INSA’nın Bild için hazırladığı federal seçim anketinde AfD yüzde 29 ile ilk sırada yer alırken, Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU yüzde 20 ile ikinci sırada kaldı.

İKİ PARTİ ARASINDAKİ FARK 9 PUAN

13 Eylül’de açıklanan araştırmaya göre AfD ile CDU/CSU arasındaki fark 9 puana ulaştı. Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13 ile dördüncü sırada yer aldı. Sol Parti’nin desteği yüzde 10 olarak ölçüldü.

FDP yüzde 4, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 3 seviyesinde kaldı. Bu oranlar sandığa aynı şekilde yansırsa iki parti de Almanya’da Federal Meclise giriş için uygulanan yüzde 5’lik seçim barajının altında kalıyor.

ANKETLER AFD’NİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

AfD’nin ilk sırada yer alması yalnızca tek bir araştırmayla sınırlı değil. Eylül ayındaki farklı kamuoyu yoklamalarında da parti yüzde 27-29 bandında ölçüldü. Forsa’nın 8 Eylül tarihli araştırmasında AfD yüzde 28, CDU/CSU yüzde 21 seviyesinde bulunurken, Infratest dimap araştırmasında oranlar sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 21 olarak kaydedildi.

INSA’nın 8 Eylül’de yayımlanan önceki araştırmasında da AfD yüzde 29 seviyesindeydi. Aynı ankette CDU/CSU yüzde 19,5, Yeşiller yüzde 13,5, SPD yüzde 12,5 ve Sol Parti yüzde 10,5 olarak ölçülmüştü. Böylece son araştırmalar, AfD’nin ulusal ölçekte rakiplerinin önündeki konumunu koruduğuna işaret etti.

2025 SEÇİMİNE GÖRE TABLO DEĞİŞTİ

Almanya’da 23 Şubat 2025’te yapılan son federal seçimde CDU/CSU yüzde 28,5 oyla birinci olmuş, AfD ise yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer almıştı. SPD yüzde 16,4, Yeşiller yüzde 11,6, Sol Parti ise yüzde 8,8 oy almıştı. Son INSA araştırmasındaki yüzde 29’luk AfD oranı, partinin 2025 seçim sonucunun yaklaşık 8 puan üzerinde bir desteğe ulaştığını gösteriyor.

SAKSONYA-ANHALT SONRASI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ulusal anket tablosu, AfD’nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının hemen ardından geldi. Parti, 6 Eylül’de yapılan eyalet seçiminde geçici resmi sonuçlara göre yüzde 43,8 oy aldı. CDU ise yüzde 17,2’de kaldı. AfD 83 sandalyeli eyalet parlamentosunda 39 sandalye kazanarak tek başına çoğunluk için gereken 42 sandalyenin üç sandalye gerisinde kaldı.

AfD, Saksonya-Anhalt’ta 2021’de aldığı yüzde 20,8’lik oyu böylece iki kattan fazla artırmış oldu. Ancak Almanya’daki diğer büyük partilerin AfD ile koalisyona mesafeli tutumu, eyalette hükümet kurma sürecinin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizliği sürdürüyor.

FEDERAL SEÇİMİN 2029’DA YAPILMASI BEKLENİYOR

Almanya’da bir sonraki federal seçimin olağan takvime göre 2029’da yapılması bekleniyor. Bu nedenle mevcut araştırmalar doğrudan bir seçim sonucu anlamına gelmiyor; seçmen eğilimlerinin anketin gerçekleştirildiği dönemdeki görünümünü yansıtıyor. Buna karşın farklı araştırma şirketlerinin AfD’yi art arda ilk sırada göstermesi, Almanya siyasetindeki güç dengelerinin önümüzdeki dönemde yakından izleneceğini ortaya koyuyor.