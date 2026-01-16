TRENDYOL Süper Lig’in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. 18 Ocak Pazar günü oynanacak olan Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Hakem Mehmet Türkmen, bugüne kadar Corendon Alanyaspor’un 5 maçında görev aldı. Turuncu-yeşilli ekip bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkmen, Fenerbahçe’nin ise 6 maçında düdük çaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

BU SEZON YOĞUN MESAİ

Genç hakem Mehmet Türkmen, bu sezon farklı kulvarlarda toplam 15 karşılaşmada görev yaptı. Türkmen;

- Süper Lig’de 7,

- Türkiye Kupası’nda 1,

- U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 3,

- U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 2,

- UEFA Gençlik Ligi’nde 1,

- UEFA Konferans Ligi Elemeleri’nde 1 maç yönetti.

YARDIMCILAR VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Zorlu mücadelede Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Cemali AYDINOĞLU