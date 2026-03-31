Hastanenin odyometri birimi tarafından düzenlenen organizasyonda; hasta ve hasta yakınlarına işitme sağlığının korunması, erken teşhisin önemi ve kulak sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Yoğun ilgi gören stantta ayrıca yenidoğan işitme taraması ve erken yaş işitme testleri de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Gebe Okulunda yeni doğan bebeklerde işitme testinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ve hastane yönetimi tam destek verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, işitme kaybının çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğine dikkat çekerek, erken tanının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “İşitme kaybı çoğu zaman sessiz ilerleyebilir. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşır. Duyabilmek, sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Şüpheli bir durumda kulak burun boğaz hekimlerine başvurulmalıdır. Biz de bugün burada kulak sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

