Konferansta mesleki birikimini ve hayat tecrübelerini samimi bir dille aktaran Aydoğan, iç mimarlık ile gastronomi arasındaki bağa dikkat çekerek, mekan tasarımının yalnızca estetikten ibaret olmadığını, aynı zamanda insanın yaşam tarzı ve damak zevkiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle şeflik kavramının bir sanat ve tasarım süreci olduğunu ifade eden Aydoğan, gençlere disiplinler arası düşünmenin önemini anlattı. Öğrencilerle interaktif bir atmosferde gerçekleşen buluşmada soruları da yanıtlayan Aydoğan, kariyer yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve elde ettiği başarıları paylaşarak gençlere ilham verdi. Etkinlik boyunca salonu dolduran öğrencilerin ilgisi dikkat çekti. Konferans sonunda Prof. Dr. Özgür Gölge tarafından Aydoğan'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Cemali AYDINOĞLU

