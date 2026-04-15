ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) öğrencilerinin geleceklerine yönelik birçok firma, kurum-kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirilirken bir yandan da fuarlar düzenleyerek, öğrencilerinin sektör temsilcileriyle buluşmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda ALKÜ ALTSO MYO ve ALTSO Turizm MYO tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan ve geleneksel hale gelen “Sektör – Öğrenci Buluşması” yapıldı. Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında yapılan buluşmada 70’den fazla firma öğrencilerle buluştu. Müzik şöleni ve Yöresel Kazak Dansı gösterisiyle başlayan buluşmaya, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, dekanlar, MYO müdürleri, öğrenciler ve firmaların temsilcileri katıldı.

YÖNETİCİLERDEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

Programın açışında konuşan protokol üyeleri gençlere tavsiyelerde bulundular. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, turizm sektörünün 5 aya sıkışmış olmasının yarattığı sorunlara dikkat çekerek, Alanya’yı 12 ay yaşayan ve istihdam üreten bir kente dönüştürmek için stratejik bir plan üzerinde çalıştıklarını müjdeledi. Konukçu, spor ve etkinlik turizmiyle Alanya’nın kabuğunu kıracağını ifade etti. Konukçu konuşmasında buluşmanın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç da ALKÜ’nün istihdam odaklı bir üniversite olduğunu belirterek, buluşmanın üniversitenin en köklü geleneklerinden biri haline geldiğini söyledi. Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Kara konuşmasında gençlerin ülkemizin teminatı olduğunu ve bu doğrultuda gençlere her zaman yatırım yapmaya önem verdiklerinin dile getirdi. Başkan Kara, buluşmanın hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere kariyerlerinde başarılar diledi. Programda konuşan ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Bulut, öğrenciler için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getirdi. Bulut, öğrencilerin gelece daha emin adım atmaları için sektörlerle irtibatta olduklarını belirterek “Sektör – Öğrenci Buluşması’nın da her yıl büyük bir heyecanla yapıldığının altını çizdi. Bulut, öğrencilere hitaben, “Sadece bir diploma değil, sahada kendinizi geliştirdiğiniz noktada en iyi yerlere ulaşabilirsiniz” dedi. ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Nebioğlu, Alanya’nın ülkemizin en güzel turizm merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. ALKÜ olarak turizm alanında yenilikler yapmaya, ALKÜ olarak öğrencilerin sadece teorik alanda değil pratikte de yetişmesine büyük önem verdiklerini dile getirerek, buluşmanın her yıl devam edeceğini söyledi.

ÖĞRENCİLER SEKTÖRLERLE TANIŞTI

Konuşmaların ardından protokol heyeti stantları gezerek sektör temsilcileri ve öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrenciler stantlarda öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili firmalarla buluşarak iş ve staj imkanları oluşturdular.

RTÜK BAŞKAN VEKİLİ GÜÇER: MAZERET ÜRETMEYİN, KENDİNİZİ KIYASLAMAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, ALKÜ Bilim İletişimi ve “Sektör – Öğrenci Buluşması” kapsamında Aytemiz’in katkılarıyla “Merak Ettiklerin Buradan Geçer” serisinde öğrencilerle buluştu. Dr. Deniz Güçer, gazetecilik kariyerini, medyanın dönüşümünü ve dijitalleşmenin geleceğini anlatarak başladığı konuşmasında kendi kariyer basamaklarından örnekler verdi. Güçer, gençlere iş hayatında başarılı olmaları adına yaptığı konuşmasında, “Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Mazeret üretmeyin, şikâyet etmeyin ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın” dedi. Sosyal medyadaki dezenformasyon tehlikesine dikkat çeken Güçer, “Nasıl ki 1990'larda özel televizyonlar fiili olarak kurulup ardından bir denetim altına alındıysa, önümüzdeki 10 yıl içinde sosyal medya platformları için de yeni bir düzenlemeler dönemi olacağını düşünüyorum. Doğru bilgi ve teyitli haber için sahada görev yapan muhabirlere ve geleneksel medya kurumlarını güvenilir buluyoruz” diye konuştu. Güçer'in gençlere iş hayatında her zaman “dürüst ve açık yürekli” olmalarını tavsiye ettiği program, izleyicilerin soruları, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN