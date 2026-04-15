​KARGICAK’TA ASFALT MESAİSİ TAM GAZ

​Alanya’nın "villa kenti" olarak tanınan ve modern mimarisiyle dikkat çeken Kargıcak Mahallesi, belediye hizmetleriyle çehresini yeniliyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle genelinde bozulan yolları modernize etmek amacıyla yama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

​Birçok caddede asfalt serimini tamamlayan ekipler, şu an ara sokaklardaki ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ederek ulaşımı güvenli hale getiriyor.

​MUHTAR ASİLTÜRK: YOL SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

​Çalışmaları yakından takip eden Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, mahalledeki dönüşümden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yama çalışmalarının hemen ardından müjdeli bir haber de veren Asiltürk, şunları söyledi:

​"Belediyemiz mahallemizin ara sokaklarında yama çalışmalarını sürdürüyor. Birçok caddemizde asfalt çalışmaları zaten tamamlanmıştı. Yama mesaisinin ardından Belediye Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başlayacak. Böylece mahallemizin yol sorunu tamamen çözülmüş olacak." Hizmetlerin aksamadan ve vaktinde ulaştığını vurgulayan Asiltürk, "Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e ve sahada alın teri döken tüm emekçilere mahallem adına şükranlarımı sunuyorum. Belediyemizden ihtiyacımız olan her hizmeti vaktinde alıyoruz; bu durum hem halkımızı hem de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.