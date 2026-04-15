​CADDE KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

​Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaklaşık üç ay önce ASAT tarafından başlatılan içme suyu boru hattı çalışmaları, bölge halkı için bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştü. Altyapı işlemleri tamamlanmasına rağmen yolların asfaltlanmaması ve oluşan derin çukurlar, caddeyi adeta bir "köstebek yuvasına" çevirdi. Hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğinin tehlikede olduğu bölgede, her gün maddi hasarlı kazalar yaşanıyor.

​ESNAF KEPENK KAPATMA NOKTASINDA

​Bölgedeki ticari hayatın durma noktasına geldiğini belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, esnafın içinde bulunduğu mali krize dikkat çekti. Sönmez, "Bu cadde üzerindeki esnaflarımız müşteri kaybetti. Hepsinin yanında çalışan emekçileri, ödemesi gereken vergileri, kiraları ve faturaları var. Toz toprak içindeki dükkâna hangi müşteri girer? Esnafımız her gün zarar ediyor, bu ilgisizliğin faturası neden halka kesiliyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

‘HİZMET DEDİĞİNİZ SONU NEDEN HEZİMET OLUYOR?’

​Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve Belediye Başkan Vekili’ne seslenen Muhtar Sönmez, plansızlığa ve denetimsizliğe isyan etti. Vatandaşın evinde balkon kapısını bile açamadığını vurgulayan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: ​"Hizmet yapılmasına teşekkür ediyoruz ancak neden her işin sonu bir hezimete dönüşüyor? Bir haftada bitirilebilecek bir asfaltlama işi aylardır neden yapılmıyor? Mahmutlar halkı artık isyan ediyor. Bu manzarayı görecek bir tek yetkili yok mu? Kıymetli yöneticiler, bu caddenin adı "Atatürk" Lütfen artık sesimizi duyun ve bu mağduriyete son verin!"

​EKONOMİK YÜKÜN ÜSTÜNE BİR DE ALTYAPI ÇİLESİ

​Zaten zorlu olan ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşın, bir de bu tür yerel yönetim ihmalleriyle uğraşacak gücünün kalmadığını belirten Mahalle sakinleri, bir an önce yolların eski haline getirilmesini bekliyor. Mahmutlar’ın en işlek caddesinde yükselen bu feryat, yetkililerden gelecek somut bir adım bekliyor.