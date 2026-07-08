ALANYA Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Fakırcalı Mahallesi’nde belediyeye ait arazide hayata geçirilen lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı. Yaklaşık 3 ay önce toprakla buluşturulan 30 bin lavanta fidesinin hasadına Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş katıldı.

‘FAKIRCALI MAHALLESİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR’

Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan, ilk hasadın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mahallemizin çehresini değiştirmek, tarıma ve turizme katkı sağlamak amacıyla 3 ay önce diktiğimiz 30 bin fide büyüdü. Bugün ilk hasadı yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemize bu vizyoner projeyi kazandıran, gelecek adına önemli bir imza atan Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, başkan yardımcılarımıza, Fen İşleri Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlara şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

‘ATIL ALAN TURİZME KAZANDIRILDI’

Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş da lavanta bahçesinin bölgeye değer kattığını belirterek, “Lavanta bahçemizi ziyarete geldik. Burası atıl bir bölgeydi, şimdi çok güzel oldu. Turizme kazandırdığımız için mutluyuz. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımıza ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum.” dedi.

‘HER BÖLGENİN POTANSİYELİNE UYGUN PROJELER PLANLIYORUZ’

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ise belediyenin kırsal mahallelerde tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Başkanımızın talimatıyla kırsal mahallelerde belediyemize ait arazilerde tarımsal faaliyetlere başladık. Her bölgenin doğal yapısına, iklimine ve potansiyeline yönelik en uygun projeleri planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilk örneklerinden birisi Fakırcalı-Sapadere-Çamlıca-Kocaoğlanlı hattında bulunan bu alan. Amacımız sadece üretmek değil, bölgeye gelen misafirlere güzel bir görüntü sunmak ve oluşturacağımız fotoğraf köşeleriyle de bölgemizin cazibesini artırmaktır. Tüm personelimize ve bölge muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

MECLİS ÜYELERİNE HEDİYE EDİLDİ

Bahçede yapılan ilk hasadın ürünleri, Alanya Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Meclis Üyelerine hediye edildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Kırsalda belediyeye ait atıl durumdaki arazilerin hareketlenmesini ve üretim yapılmasını hedefliyoruz. Bu alanın Sapadere Kanyonu güzergâhında olması da ayrıca bir önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN