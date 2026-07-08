Göktepe, üretici, tüccar, tüketici ve yerel yönetimlere kurallara uyma çağrısı yaptı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 2026 yılı Clifton çeşidi avokado hasat sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde cuma pazarında yaptığı esnaf ve üretici ziyaretlerinde Clifton çeşidi avokadoların erken hasat edilerek satışa sunulduğunu gördüklerini belirten Göktepe, bu durumun ürünün geleceği açısından endişe verici olduğunu söyledi. Clifton çeşidi avokadolarda hasadın ancak 1 Ağustos'tan itibaren, ürünün yeterli olgunluğa ulaşması ve pazar kriterlerini karşılaması halinde başlaması gerektiğini vurgulayan Göktepe, üreticilere belirlenen takvime uyma çağrısında bulundu.

‘AVOKADO ALANYA'NIN YEŞİL ELMASIDIR’

Alanya avokadosunun coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlatan Göktepe, Alanya'da yaklaşık 17 bin dekarlık alanda avokado üretimi yapıldığını ve binlerce kişinin geçimini bu üründen sağladığını belirtti. Avokadoyu "yeşil elmas" olarak nitelendiren Göktepe, "Bu nedenle üreticilerimizden Clifton çeşidinde hasada mutlaka 1 Ağustos itibarıyla başlamalarını istiyoruz. Ürünümüzün değerini hep birlikte korumalıyız" dedi.

‘ERKEN HASAT KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR’

Erken hasat edilen avokadoların yeterli olgunluğa ulaşamadığını ifade eden Göktepe, bu nedenle meyvenin yağ, vitamin, mineral ve lif değerlerini tamamlayamadığını söyledi. Bunun tüketicinin üründen memnun kalmamasına ve uzun vadede avokado tüketiminin azalmasına yol açabileceğini belirten Göktepe, "Bunun önüne hep birlikte geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYE, TÜCCARA VE TÜKETİCİYE ÇAĞRI

Göktepe, erken hasadın önlenmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini belirterek, tüccarların üreticilerden erken hasat edilmiş ürün talep etmemesi ve bu ürünleri satın almaması gerektiğini söyledi. Üreticilerin de belirlenen tarihten önce hasat yapmamasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Tüketicilere de seslenen Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği ile Alanya Ziraat Odası tarafından açıklanan hasat takvimine göre yerli avokado tüketimine başlamalarını tavsiye etti. Clifton çeşidinde hasadın 1 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatan Göktepe, olgunlaşmamış ürünlerin satın alınmamasını istedi.

YEREL YÖNETIMLERE DENETIM ÇAĞRISI

Pazarlar, manavlar ve marketlerde denetimlerin artırılması gerektiğini de dile getiren Göktepe, yerel yönetimlerin gerekli kontrolleri yapmasının önemine dikkat çekti. Kurallara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini ifade eden Göktepe, "El birliğiyle avokadomuza sahip çıkacağımıza inanıyor, tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi