CORENDON Alanyaspor'u alt liglerden alıp Süper Lig'e taşıyan sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe kazandırdığı vizyon ve istikrarla adını Alanya'nın spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Delikanlılık yılları" notuyla paylaşan Çavuşoğlu'nun bu karesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımın ardından taraftarlar ve futbolseverler, Çavuşoğlu'nun yıllar içindeki değişimine ve başarı hikayesine dikkat çeken yorumlar yaptı. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraf, sadece bir anı olmanın ötesinde, azim ve istikrarla örülen bir yolculuğun da simgesi olarak değerlendirildi. Alanyaspor'un bugün geldiği noktada büyük pay sahibi olan Hasan Çavuşoğlu'nun bu samimi paylaşımı, camiada duygusal bir etki yaratırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi