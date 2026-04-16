Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde Aytemiz’in katkılarıyla düzenlenen “Aytemiz Sahne – Merak Ettiklerin Buradan Geçer” program serisinin üçüncüsü yapıldı. Serinin üçüncü bölümünde Türkiye'de ve dünyada “Ampute Messi” olarak tanınan milli sporcu Barış Telli ve Antrenörü Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel, “Her Şeye Rağmen” isimli düzenlenen konferansta Alanyalılarla buluştu. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda Telli, çocukluğunda geçirdiği trafik kazasından dünya şampiyonluklarına uzanan, “imkânsız” kelimesini hayatından sildiği ilham verici yolculuğunu paylaştı. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Münir Altıoğlu, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Müdürü Taner Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

PROF. DR. BAYRAKTAR: GERÇEK BAŞARI HER ŞEYE RAĞMEN DİYEBİLMEKTİR

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, herkesin hayatta birçok zorluklarla karşılaştığını vurgulayarak, “Tam da bu noktada belirleyici olan şey, şartların kendisi değil; o şartlar karşısında nasıl bir tutum sergilediğimizdir. Milli sporcumuz Barış Telli, azmi, disiplini ve kararlılığıyla ‘imkânsız’ denilenin aslında sadece bir kelimeden ibaret olduğunu bizlere gösteriyor. Onun hikâyesi, yalnızca sporun değil, insan iradesinin de ne kadar güçlü olabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bazen düşmek, bazen yorulmak, bazen de vazgeçmek istemek bu yolun bir parçasıdır. Ancak önemli olan, her defasında yeniden ayağa kalkabilmektir. ‘Her şeye rağmen’ diyebilmek… İşte gerçek başarı tam olarak budur. Bizler yalnızca akademik bilgi aktaran bir kurum değil, aynı zamanda hayata güçlü bireyler hazırlayan büyük bir aileyiz. Bu tür etkinliklerle sizlerin ilham almasını, kendinizi keşfetmenizi ve sınırlarınızı zorlamanızı amaçlıyoruz.” dedi.



‘BARIŞ’I DURDURMAYA ÇALIŞIYORDUK’

Etkinliğe Ampute A Millî Takım futbolcusu Barış Telli ile katılan antrenörü ve mentoru Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel, başarılı sporcunun disiplini ve enerjisi hakkında çarpıcı anekdotlar paylaştı. Pekel, Gazi Üniversitesi yıllarında tanıştığı Barış Telli için, “Bizim en büyük sorunumuz Barış’ı durdurmaya çalışmaktı, çünkü o hiç durmuyordu” ifadelerini kullanarak sporcunun bitmek bilmeyen enerjisine ve başarı azmine vurgu yaptı. Telli’nin atletizm branşına yönelmesiyle birlikte, 100 metre, yüksek atlama ve uzun atlama gibi alanlarda Türkiye rekorları ve altın madalya başarılarının hikayesini anılarıyla birlikte salonda bulunanlara aktardı. Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel salonda bulunanlara sporun bireylerin hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, disiplinli çalışma ve inancın başarıdaki rolünü anlattı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Programda öne çıkan dikkat çekici anlardan biri ise, Barış Telli’nin profesyonel bir koşu protezine sahip olmak için verdiği mücadele oldu. Uzun süre finansal ve bürokratik engellerle karşılaştığını, bu uğurda kredi çekmeyi bile düşündüğünü ifade eden Telli, hayatının sanatçı Hülya Avşar’ın yardımıyla alınan özel protez sayesinde değiştiğini dile getirdi. Barış Telli, bu sayede katıldığı Avrupa Paralimpik Oyunları’nda yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak Türkiye rekoru kırdığını söyledi.

Sadece bireysel atletizmde değil, Ampute Futbol Millî Takımı ile de tarih yazan, Ampute Futbol Süper Ligi’nde defalarca gol kralı olan, 2017 ve 2024 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu gururunu yaşayan, 2015 yılında Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni unvanını alan ve hayat hikayesi “Hayatla Barış” adıyla sinemaya uyarlanan Milli Sporcu Barış Telli, gençlere önemli bir mesaj vererek “Vazgeçtiğinizde kaybedersiniz.” dedi. Konuşmasının devamında Telli, başarının düz bir yol olmadığını, düşmenin ve yorulmanın bu sürecin bir parçası olduğunu belirtti. Telli, “Neyi hayal ediyorsanız mutlaka peşinden gitmelisiniz; çünkü vazgeçtiğinizde kaybedersiniz. İmkânsız denilen şey sadece bir kelimeden ibarettir.” diyerek gençlere pes etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Etkinlik, Prof. Dr. Işık Bayraktar’ın konuklara teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile sona erdi.