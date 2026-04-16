Buna göre; 19 Nisan Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak olan Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor maçını Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Gökmen Baltacı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Oğzuhan Gökçen olacak. Süper Lig'de bu sezon 9 maçta görev yapan Aksu, TFF 1. Lig 9, TFF 2. Lig'de de 1 maçta görev yaptı. 32 yaşındaki genç hakem, Alanyaspor'un ise bugüne kadar 2 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cemali AYDINOĞLU

