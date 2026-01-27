PAZAR günü deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından bir gün izin yapan Alanyaspor, Eyüpspor mesaisine dün akşam yapılan antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. Turuncu-yeşilli ekipte idman ısınma çalışmalarıyla başladı ve ardından taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşılaşmasında iç saha avantajını kullanarak taraftarıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi