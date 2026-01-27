Alanya Dimçayı’nda geçtiğimiz aylarda doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında sulama kanalı yıkıldı. Hasar gören kanalın onarımı tamamlanmasına rağmen üreticilere hâlâ su verilmemesi tepkilere neden oldu. Yaklaşık 1-2 aydır ürünlerini sulayamayan üreticiler, ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Dimçayı’ndan Dinek’e kadar uzanan kanaldan sulama yapan çok sayıda üreticinin ürünleri susuzluk nedeniyle kurumaya yüz tuttu. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler, uzun süredir sulama yapamadıklarını belirterek büyük verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Kanalın devreye alınmaması nedeniyle tarlaların ve seraların susuz kaldığını söyleyen üreticiler, emeklerinin boşa gittiğini vurguladı. Duruma tepki gösteren üreticiler, “Ürünlerimiz aylardır susuzluktan kuruyor. Bu şekilde üreticiyi bitirmek mi istiyorlar? Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Üreticiler, sulama suyunun bir an önce verilmemesi halinde hem ekonomik kayıpların artacağını hem de bölgedeki tarımsal üretimin büyük darbe alacağını belirtti.

‘ÜRETİCİLER SERALARINI KOVAYLA SULAMAYA ÇALIŞIYOR’

Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, sulama kanalının yapımının tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen hâlâ su verilmemesi tepki gösterdi. Mahallede yaklaşık 45 gündür sulama suyu bulunmadığını ifade eden Gündoğan, üreticilerin son derece zor şartlar altında üretim yapmaya çalıştığını belirtti. Ürünlerin solmaya başladığını ve üreticinin emeğinin boşa gittiğini vurgulayan Gündoğan, “45 gün boyunca bir seraya su verilmemesi ne demek? Kanal yapıldı ama hâlâ su yok. Ortalık toz duman içinde. İnsanlar seralarına kovayla su taşımak zorunda kalıyor. Hangi devirde yaşıyoruz? 2026 yılında üreticiye reva görülen bu mu?” diyerek duruma tepki gösterdi.

ALANYA SULAMA BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Alanya Sulama Birliği yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, kanal onarımının ve doğalgaz çalışması yapılan alanın temizliğinin tamamlandığını belirtti. Ancak mevcut yağışlar nedeniyle şu an su verilmesinin taşkın riski oluşturduğunu ifade eden yetkililer, “Bugün yağış olduğu için kanala su vermek büyük tehlike oluşturabilir. Yağışın sona ermesinin ardından su verilecektir. Geçici olarak su verip yağışla birlikte tekrar kapatmak ciddi riskler doğurur” dedi. Yetkililer ayrıca tüm tahliyelerin açık olduğunu ve sürekli kontrol edildiğini belirterek, havanın normale dönmesiyle birlikte sulama suyunun verileceğini kaydetti.