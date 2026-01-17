Süper Lig’de gözler Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrilmişken, sarı-lacivertli cepheden gelen son dakika haberi dengeleri değiştirdi. Alanya deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe kafilesinde, takımın en önemli kozlarından biri olan Sebastian Szymanski yer almıyor.

AĞRILAR NEDENİYLE İDMANA ÇIKAMADI

Polonyalı yıldız futbolcunun kasık bölgesinde hissettiği şiddetli ağrılar teknik heyeti alarma geçirdi. Bugün gerçekleştirilen son taktik antrenmanında da yer alamayan Szymanski’nin durumu sağlık heyeti tarafından detaylıca incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda oyuncunun Alanya’ya götürülmemesine karar verildi.

TEKNİK HEYETTEN ACİL ÖNLEM

Fenerbahçe teknik heyeti, zorlu Alanya deplasmanı öncesinde oyuncuyu riske atmak istemedi. Tedbir amaçlı olarak maç kadrosundan çıkarılan Szymanski’nin tedavisine vakit kaybedilmeden başlandığı bildirildi. Bu ani gelişme, Alanyaspor karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe’nin oyun planında zorunlu değişikliğe gitmesine neden oldu.