Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da binlerce çalışanı doğrudan etkileyecek olan Fiili Hizmet Süresi Zammı düzenlemesinde kapsam genişletildi. Ağır ve tehlikeli iş kollarında ter döken vatandaşlar için hayati önem taşıyan bu hak, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırırken, emeklilik yaş haddini aşağıya çekerek çalışanlara çifte avantaj sağlıyor. Özellikle Alanya'nın yoğun inşaat ve sağlık sektöründeki hareketliliği göz önüne alındığında, yeni düzenleme ilçedeki pek çok hane için kritik bir fırsat doğuruyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR: YILDA 360 GÜN TARİH OLDU

Sosyal güvenlik sistemindeki en kritik avantajlardan biri olan yıpranma payı, çalışılan her yıl için sigorta primine ekstra gün eklenmesi esasına dayanıyor. Standart bir çalışan için bir yıl 360 gün olarak hesaplanırken, risk grubundaki meslekler için bu süre 420, 450 ve hatta 540 güne kadar çıkabiliyor. Örneğin, yılda 90 gün yıpranma hakkı olan bir vatandaş, 12 ay çalıştığında SGK kayıtlarına 450 gün prim ödemiş olarak geçiyor. Bu durum sadece prim gününü doldurmakla kalmıyor; kazanılan bu ekstra süreler emeklilik yaşından düşülerek, çalışanın normal tarihinden 5, bazı özel durumlarda ise 8 yıl daha erken emekli olmasının önünü açıyor.

YENİ DÜZENLEME İLE LİSTEYE GİREN KRİTİK SEKTÖRLER

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren genişletilmiş liste, özellikle sanayi ve üretim kollarında çalışanlara nefes aldıracak. Yapılan güncellemeyle birlikte; çimento fabrikaları, alüminyum üretim tesisleri, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da yıpranma payı kapsamına resmen dahil edildi. Alanya’da inşaat tedarik zincirinde ve sanayi sitelerinde yer alan bu iş kollarındaki çalışanlar, artık daha erken emeklilik hakkına sahip olacak. Ayrıca sağlık çalışanlarını kapsayan düzenlemelerin de güçlendirilmesi, ilçedeki sağlık personeli için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

MEVCUT HAK SAHİPLERİ VE AVANTAJ ORANLARI

Düzenleme ile kapsam genişlerken, mevcut listede yer alan meslek grupları haklarını korumaya devam ediyor. Yıpranma payından en yüksek oranda yararlanan grup, yılda 180 gün (6 ay) ek süre ile maden ve yeraltı işçileri olmaya devam ediyor. Listenin diğer dikkat çeken, güvenlik ve kamu hizmeti ağırlıklı meslek grupları ise şöyle:

Güvenlik Güçleri: Askeri personel, Emniyet mensupları, MİT görevlileri ve Cezaevi İnfaz Koruma Memurları (Gardiyanlar).

Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikaları, asit üretimi ve cıva gibi tehlikeli maddelerle çalışan işçiler.

Acil Durum Ekipleri: Yangınla mücadele eden itfaiye personelleri.

Basın Mensupları: Sarı basın kartı sahibi gazeteciler ve muhabirler.