Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının açılış haftasında tüm Türkiye'nin gözü Alanya'ya çevrildi. Ligin ilk devresini namağlup tamamlayan ve devre arasında Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe, zorlu Alanya deplasmanında sahne alıyor. Turuncu-yeşilli ekip Corendon Alanyaspor ise saha ve seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar arayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında "Maç saat kaçta?", "Bilet fiyatları ne kadar?", "Eksik oyuncular kimler?" sorularına yanıt arıyor.

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesi olan Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Alanya'da futbol şöleni yaşatacak olan bu kritik mücadelenin başlama düdüğü ise saat 20.00'de çalacak. Maç saatinde Alanya'da havanın futbol oynamaya elverişli olması bekleniyor.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Milyonlarca futbolseverin ekran başında takip edeceği karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin Digitürk üyeliğine sahip olması gerekiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise yerel ve ulusal spor sitelerinde anlık olarak yer alacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en kritik maçlarından biri olan Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesine Mehmet Türkmen'i atadı. Türkmen'in yardımcılıklarını yapacak isimler ve VAR koltuğunda oturacak hakem de maç saati yaklaştıkça TFF tarafından duyurulacak. Alanyaspor cephesi, hakem yönetiminin maçın sonucuna etki etmemesi yönünde temennilerini sosyal medyada dile getiriyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK, ALANYASPOR TAM KADROYA YAKIN

Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de teknik heyeti düşündüren eksikler bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları ve durumları takip edilen 4 oyuncunun Alanya kafilesinde yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek. Alanyaspor cephesinde ise teknik direktörün sahaya ideal 11'ini sürmesi ve Fenerbahçe'nin ofansif gücüne karşı özel önlemler alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER NASIL ŞEKİLLENDİ?

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar ise şu şekilde:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Augusto, Yusuf, Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail (veya Amrabat), Szymanski, Tadic, İrfan Can (veya Cengiz), Dzeko.

BİLET FİYATLARI

Alanyaspor yönetiminin belirlediği bilet fiyatları, maçın önemini ve talebin yoğunluğunu gözler önüne serdi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak maç için belirlenen fiyatlar, özellikle misafir takım tribünü ve kale arkaları için dikkat çekici seviyelerde.

İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

Loca: 20.000 TL

Kuzey VIP: 10.000 TL Alanyaspor izin nedir bilmiyor! İçeriği Görüntüle

Maraton Tribünü: 3.000 TL

Misafir Tribünü: 2.470 TL

Güney ve Kuzey Kale Arkası: 1.900 TL

Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gördüğü ve maç saatinde stadyumun tamamen dolacağı tahmin ediliyor. Alanya Emniyeti, maç günü stadyum çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alacak ve trafik akışında düzenlemelere gidecek.