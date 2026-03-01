Bölgede tansiyonu zirveye taşıyan şok gelişme, Alanya'da da endişeyle takip ediliyor.

İran devlet televizyonu, ülkenin en tepe ismi olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail destekli ortak bir operasyonla ortadan kaldırıldığını resmen duyurdu. Haberi gözyaşları içinde sunan televizyon spikerleri, ülke çapında 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Ortadoğu coğrafyasını adeta yeni bir ateş çemberinin içine çekme riski taşıyan bu sarsıcı suikast, bölgesel istikrar ve turizm ekonomisine olan doğrudan etkileri nedeniyle Alanya kamuoyu tarafından da büyük bir dikkatle izleniyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE HEDEF ALINDI

Resmi güvenlik kaynaklarının aktardığı çarpıcı detaylara göre, düzenlenen dev operasyonda sadece Hamaney değil, çekirdek ailesi de ağır yara aldı. Kanlı saldırıda İran liderinin kızı, damadı, torunları ve bir gelininin de hayatını kaybettiği netleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun sesi konumundaki Fars Haber Ajansı, yaşanan kayıpların ardından çok sert bir bildiri yayınlayarak, bu ölümü bölgedeki "büyük bir ayaklanmanın kıvılcımı" olarak nitelendirdi.

TRUMP VE NETANYAHU'DAN OPERASYON İTİRAFI

Tahran yönetiminin kayıpları teyit etmesinin hemen öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisine ait Truth Social platformundan dünyanın beklediği o açıklamayı yaptı. Suikastin arkasında ABD istihbaratı ve İsrail'in ortak çalıştığını belirten Trump, Hamaney'i "tarihin en karanlık ve şeytani figürlerinden biri" olarak tanımladı. Trump, gelişmiş takip sistemlerinden kimsenin kaçamayacağını açıkça ilan ederken, İsrail kanadında da sular durulmuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha cumartesi akşamından Hamaney’in saf dışı bırakıldığına dair güçlü istihbarat sinyalleri vererek, yaklaşan büyük fırtınanın ilk işaretini vermişti.