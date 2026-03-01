Ortadoğu'da tüm dengeleri altüst eden ve Alanya turizm ile ekonomi çevreleri tarafından da endişeyle takip edilen tarihi bir kriz patlak verdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından düzenlenen ortak operasyonda öldürülmesinin ardından, bölgede adeta savaş senaryosu devreye girdi. Tahran yönetimi, yaşanan şok suikastın hemen sonrasında yeni ve yıkıcı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN TARİHİ TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu, intikam operasyonunun fitilini ateşlerken tüm dünyaya sarsıcı bir bildiri yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi. Bu keskin uyarının üzerinden çok geçmeden İsrail'in kalbi sayılan Tel Aviv hattı başta olmak üzere birçok stratejik noktada hava saldırısı sirenleri acı acı çalmaya başladı.

TEL AVİV MERKEZİ VURULDU: CAN KAYIPLARI VAR

Sıcak çatışmanın ilk yıkıcı sonuçları uluslararası ajanslara hızla düştü. Washington Post'un bildirdiğine göre, İran'dan ateşlenen füzelerden biri doğrudan Tel Aviv'in merkezine isabet etti. Meydana gelen şiddetli patlamada can kayıplarının ve çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı. Associated Press ise kesintisiz ve peş peşe gelen saldırı dalgalarının İsrail'de hayatı felç ettiğini, sığınaklara akın eden halkın büyük bir panik yaşadığını rapor etti.

ŞOK SALDIRININ PERDE ARKASI: ORTAK OPERASYON

Küresel çapta yankı uyandıran ve turizm rotaları üzerinden Türkiye'de, özellikle de dışa açık bir kent olan Alanya'daki ekonomik yansımaları dikkatle izlenen bu krizin fitili sabah saatlerinde ateşlendi. Müzakere süreçleri devam ederken ABD ve İsrail, İran'a yönelik sürpriz bir "önleyici saldırı" başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı operasyonu doğrularken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a karşı "büyük bir operasyon" düğmesine bastıklarını kamuoyuna açıkladı.

HAVA SAHALARI KAPANDI, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Şiddetli ilk saldırı dalgasında Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Tebriz, Kirmanşah, Buşehr ve İlam gibi İran'ın kritik kentleri hedef alındı. Yaşanan bu eşi benzeri görülmemiş tırmanış sonrasında hem İsrail hem de İran hava sahalarını sivil uçuşlara tamamen kapattı. İsrail genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası aktörlerden gelen acil ateşkes çağrıları gölgede kalırken, tüm dünya taraflardan gelecek yeni askeri hamlelere kilitlenmiş durumda.