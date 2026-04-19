Alanya’nın önde gelen inşaat ve emlak firmaları Topçu Group ile Alaiye Home, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarında açtıkları stantla dikkat çekti. Yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Alanya’ya yönelik konut projeleri ön plana çıktı.

RUS YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ

Fuarda sergilenen projeler, özellikle Rus ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Alanya’da yaşam ve yatırım fırsatları hakkında bilgi alan yatırımcılar, bölgenin sunduğu avantajlara ilgi gösterdi. Katılımcı firmalar, gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

ALANYA’NIN CAZİBESİ ANLATILDI

Tanıtımlarda Alanya’nın iklimi, yaşam kalitesi ve yüksek yatırım potansiyeli ön plana çıkarıldı. Güvenli yaşam ortamı ve uluslararası yatırımcıya sunduğu fırsatlarla dikkat çeken ilçenin, gayrimenkul piyasasında güçlü konumunu koruduğu vurgulandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN BİRLİK MESAJI

Sektörün tanınan isimlerinden Murat Topcu ve Ahmet Turan’ın ev sahipliği yaptığı standa, Alanya’nın bilinen işletmecilerinden Jacks Place sahibi Hakan Yılmaz da ziyarette bulundu. Bu ziyaret, fuarda yer alan Alanyalı firmalar için moral olurken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

ALANYA EKONOMİSİNE KATKI BEKLENTİSİ

Uluslararası platformlarda yapılan bu tür tanıtımların, Alanya’ya yabancı yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor. Özellikle Rusya pazarında kurulan güçlü bağların, bölgedeki emlak ve inşaat sektörüne olumlu yansıması öngörülüyor.

Fuara katılımın, Alanya’nın global gayrimenkul pazarındaki yerini güçlendirmesi ve yeni iş birliklerine kapı aralaması hedefleniyor.