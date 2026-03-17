Alanya’da hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler için beklenen destek takvimi netleşti. 2025 yılı 2. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları, belirlenen tarihler arasında alınacak. Artan yem ve bakım maliyetlerinin etkisini hisseden bölge üreticileri için bu destekler, ekonomik denge açısından önemli bir katkı sunuyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DESTEKLERİ NASIL ALINACAK?

Alanya’da büyükbaş hayvancılık yapan üreticiler başvurularını iki farklı şekilde gerçekleştirebilecek. Bireysel başvurular, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üzerinden yapılacak.

Tarımsal örgüt üzerinden başvuru yapmak isteyen üreticiler ise üyesi oldukları birlik veya kooperatif aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek. Bu yöntem, özellikle örgütlü üretim yapan işletmeler için daha pratik bir süreç sunuyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA BAŞVURU SÜRECİ

Küçükbaş hayvancılık desteğinde Alanyalı üreticiler için başvuru süreci büyük ölçüde tarımsal örgütler üzerinden yürütülecek. Birlik veya kooperatif üyeleri başvurularını doğrudan bu yapılar aracılığıyla yapacak.

Herhangi bir tarımsal örgüte üye olmayan üreticiler ise başvurularını Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bireysel olarak iletebilecek.

BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT

1 Nisan – 15 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak başvurular için süre sınırlı. İlçe genelinde üreticilerin yoğunluk yaşamaması için başvurularını erken yapması öneriliyor.

Özellikle Alanya’nın kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu destekler, artan maliyetler karşısında üretimin devamlılığı açısından kritik rol oynuyor.

ALANYA’DA ÜRETİCİ İÇİN DESTEK NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya’da hayvancılık, turizm dışında kalan kırsal ekonominin temel unsurlarından biri. Hayvancılık destekleme ödemeleri, üreticinin giderlerini dengelemesine ve işletmesini sürdürebilmesine katkı sağlıyor.

Bölgedeki üretimin devam etmesi, hem yerel gıda arzı hem de ekonomik çeşitlilik açısından önem taşıyor. Bu nedenle destek başvurularının zamanında yapılması, üreticiler için doğrudan gelir anlamına geliyor.