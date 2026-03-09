Başkan Hasan Çavuşoğlu, Alanya Demirspor Kulübü Başkanı Özlem Ayvalı ile araya gelerek yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çavuşoğlu, kadın futbolunun gelişimine ve yaygınlaşmasına kulüp olarak destek sağlamak istediklerini belirterek, "Bu konuda yapabileceğimiz çalışmalar hakkında Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Alanya Demirspor Kulübü'nün başkanı Özlem Ayvalı ile görüş alışverişinde bulunduk ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk." dedi. Ayvalı ise, "Corendon Alanyaspor Kulübü'nün futbol takımımıza ilgisi bizleri mutlu etti. Geleceğe dönük olarak Corendon Alanyaspor Kulübü ile neler yapabileceğimizi başkanımız Hasan Çavuşoğlu ile konuştuk. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu. Şerife ÇOBAN

Kaynak: Haber Merkezi