Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe bugün Samsunspor’u konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesi yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. Analize göre sarı-lacivertliler Kadıköy avantajıyla öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 20.00’de İstanbul’daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç öncesi istatistikler ve son performanslar dikkate alınarak yapılan yapay zeka maç analizi, sarı-lacivertli ekibi favori gösteriyor.

KADIKÖY FAKTÖRÜ FENERBAHÇE’Yİ ÖNE ÇIKARIYOR

Ligde 24 hafta sonunda 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, henüz mağlubiyet yaşamadan 54 puan topladı. Bu performans sarı-lacivertlileri zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi.

Özellikle Kadıköy’de oynanan maçlarda yüksek tempolu bir oyun ortaya koyan İstanbul ekibi, taraftar desteğiyle rakiplerine baskı kurabiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe Samsunspor maçı tahmini yapılırken iç saha performansı önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Hücum hattında üretken bir görüntü çizen Fenerbahçe, ligde attığı 54 golle en skorer takımlardan biri. Savunmada da istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler kalesinde yalnızca 23 gol gördü.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA DİRENÇLİ

Samsunspor ise ligde oynadığı 24 maç sonunda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve orta sıralarda yer aldı.

Karadeniz temsilcisi özellikle güçlü rakiplere karşı savunma ağırlıklı bir oyun tercih ediyor. Deplasman maçlarında puan alabilmek için disiplinli bir savunma ve hızlı kontratak stratejisi uyguluyor.

Ancak son haftalarda hücum üretkenliğinin düşmesi dikkat çekiyor. Bazı karşılaşmalarda gol bulmakta zorlanan Samsunspor için Fenerbahçe deplasmanı önemli bir sınav olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON SONUÇLAR

İki ekip bu sezon birkaç kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ocak 2026’da oynanan Süper Kupa yarı finalinde ise Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederek üstünlük kurmuştu.

Bugünkü mücadelede de benzer bir senaryonun yaşanabileceği konuşuluyor.

Maçın sonucu ne olur bilinmez ama Kadıköy’de tribünler dolu olacak. Sarı-lacivertli taraftarın beklentisi yine aynı: erken gol, rahat bir galibiyet. Olur mu…

YAPAY ZEKA SKOR TAHMİNİ

İstatistikler, kadro kalitesi ve iç saha performansı dikkate alınarak yapılan yapay zeka analizine göre karşılaşmanın olası sonucu şöyle:

Fenerbahçe 2 – 0 Samsunspor

Analize göre Fenerbahçe’nin erken gol bulması durumunda oyunun kontrolünü tamamen ele alabileceği değerlendiriliyor.