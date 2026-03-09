İZMİR Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 8. dakikada Tuğcan Alp Öztürk'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından oyunda dengeyi kurmaya çalışan Alanya 1221 FSK, özellikle orta sahada kurduğu üstünlükle rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Müsabakanın büyük bölümünde topa daha fazla sahip olan ve rakip yarı sahada baskı kuran temsilcimiz, geliştirdiği ataklara rağmen savunmayı aşmakta zorlandı. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakalayan mavi-beyazlılar, aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Alanya 1221 FSK 27 puanda kalırken, ev sahibi İzmir Çoruhlu FK ise puanını 15'e yükseltti. Mavi-beyazlı ekip, ligin 25. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında lig sonuncusu Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak mücadelede temsilcimiz, taraftarının desteğiyle yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU

