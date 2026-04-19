​Alanya halkı, nadir görülen DMD hastalığına karşı zamanla yarışan Taha Miraç Kevkir için tek yürek oldu. CHP Alanya İlçe Örgütü tarafından organize edilen yardım kampanyası, "Yaşam umudu olmak için" sloganıyla vicdanlara sesleniyor. Taha’nın yarım kalan çocukluğunu tamamlayabilmesi için tüm şehir seferberlik ruhuyla hareket ediyor.

​CANLI YAYINDA UMUT BULUŞMASI

​22 Nisan Çarşamba günü saat 21:00’de Instagram üzerinden gerçekleştirilecek özel yayında, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Kevkir ailesi hayırseverlerle buluşacak. Valilik izinli yürütülen kampanya kapsamında, küçük Taha’nın yurt dışındaki kritik tedavisine ulaşabilmesi için destek çağrısı yapılacak.

​CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya; tüm STK’ları, dernekleri ve hayırseverleri bu canlı yayına katılarak Taha Miraç’a destek olmaya çağırdı.

​Dayanışma sadece yerelle sınırlı kalmıyor; yurt dışındaki bağışçılar için de Avrupa bağış hesabı üzerinden yardımlar kabul ediliyor. Bir annenin umudu, bir çocuğun adımları olmak isteyen herkes bu iyilik hareketine davet ediliyor.