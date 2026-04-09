ANKARA'NIN deneyimli parlamento gazetecisi Ateş'in, siyasetin karanlık dehlizlerine yolculuk yaptıran araştırma yazısını güncelleyerek ikinci baskısını yapmasıyla ortaya çıkan eser yoğun ilgiyle karşılaştı. Alanyalı Ateş, "Deniz’in Gidişi, Kemal’in Gelişi-CHP Üzerinden Türkiye’ye Yapılan Operasyon" adlı eserini 12 Nisan 2026 Pazar günü 13.30-18.00 saatleri arasında Ankara'nın sanat, fuar ve etkinlik merkezi ATO Congresium'da imzalayacak.

ESERLE İLGİLİ ÇARPICI YORUMLAR

Siyaset ve kitap çevrelerinde Ateş'in eseriyle ilgili yapılan değerlendirmelerden bir bölüm şöyle:

"Türkiye’nin yakın siyasi tarihini derinden sarsan 'kaset kumpası' ve ardından gelen genel başkanlık değişimi, Şenol Ateş’in titiz araştırmaları ve çarpıcı belgeleriyle yeniden gündeme taşınıyor. Kitap, sadece bir isim değişikliğini değil; 'CHP üzerinden Türkiye’ye yapılan operasyonu' tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Deniz Baykal’ın istifasına giden süreçte dış güçlerin rolü neydi? CHP Genel Başkanlığı değişimi, sadece bir isim değişikliği miydi yoksa partinin temel politikalarındaki bir dönüşümün başlangıcı mı? Elinizdeki bu eser, Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin değişen rotasını ve bu değişimin neden arzulandığını mercek altına alıyor. Gazeteci gözüyle belgelere ve tanıklıklara dayanan bu araştırma; komploları, gizli ajandaları ve Türk siyasetini şekillendiren kırılma noktalarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Siyasetin perde arkasındaki gerçekleri merak edenler, ATO Congresium Kitap Fuarı'nda bu dev operasyonun şifrelerini yazarın kendisinden dinleme fırsatı bulacak. Şenol Ateş, hem kitabını imzalamak hem de okurlarıyla bu kritik süreci değerlendirmek üzere kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu önemli buluşma 12 Nisan 2026 Pazar günü 13.30-18.00 saatleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Kitap Fuarı Merkezi, Galeati Yayıncılık, 602 nolu stantta gerçekleşecek."

Memleketi Alanya'da da yakından takip edilen Şenol Ateş'in, Türk siyasetinin seyrini değiştiren olayları mercek altına aldığı kitaplarının yanı sıra Türk basın tarihi ile ilgili çalışması da yakın bir tarihte kitap raflarında yerini alacak.

ŞENOL ATEŞ KİMDİR?

1964 yılında Alanya'da dünyaya geldi. İlkokulu Alanya'da bitirdi. Ortaokulu ve lise 1-2'yi Antalya Lisesi'nde, üçüncü sınıfı da, 12 Eylül darbesinin hemen ardından Antalya'daki parasız yatılı okul kapatıldığı için İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise o zamanki adıyla, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde yaptı.

Okulu bitirince 1988 yılında Güneş Gazetesi'nde mesleğe başladı. Çok tanınmamış bazı kuruluşların yanı sıra Ulusal Basın Ajansı (UBA), Panorama ve YÖN Dergileri, Meydan Gazetesi, TGRT (Parlamento Muhabirliği-istihbarat şefliği ve kısa süre haber müdürlüğü) ve Sabah Gazetesi’nde (Parlamento ve CHP muhabirliği) çalıştı. Sabah Gazetesi'nden atıldıktan sonra 2011 yılında erkenden emekli oldu. 2013-2015 yılları arasında da Halk TV Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi. Son dönemde dört emekli gazeteci olarak aylık YakınPlan GAZETE'yi çıkardı. 11 ayın sonunda parasal sıkıntı nedeniyle yayını sonlandırdı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi