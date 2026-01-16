TBMM’den geçen düzenleme Alanya’da borç yükü altındaki binlerce vatandaşa nefes aldıracak. Ziraat Bankası üzerinden 500 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi ve sicil affı geliyor.

ALANYA’DA BORÇ STRESİ GÜNDELİK HAYATI KİLİTLEMİŞTİ

Son yıllarda artan kira bedelleri, elektrik ve su faturaları, kredi kartı borçları derken Alanya’da birçok vatandaş için ay sonu gelmez oldu. İcra dosyaları, gecikmiş kart borçları ve bozulan kredi notları, özellikle dar ve sabit gelirli kesimi bankacılık sisteminin dışına itti. Mahmutlar’dan Konaklı’ya, Oba’dan Cikcilli’ye kadar aynı tablo. Küçük borçlar büyüdü, büyüyen borçlar hayatı kilitledi.

ZİRAAT BANKASI’NDAN 500 BİN TL’YE KADAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ

TBMM’de kabul edilen düzenlemenin en dikkat çeken başlığı, Ziraat Bankası üzerinden sağlanacak 500 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi oldu. Alanya’da farklı bankalara dağılmış kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, bu sistemle tek çatı altında toplanabilecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre kredi; gelir durumuna göre kişiye özel vade ve ödeme planı ile sunulacak. Amaç, yüksek faizli borç sarmalından çıkamayan vatandaşın nefes almasını sağlamak. Bir anda zenginlik değil. Ama geceleri rahat uyuyabilmek…

SİCİL AFFI İLE “KARA LİSTE” DÖNEMİ KAPANIYOR

Alanya’da bankaya girdiğinde ilk duyduğu cümle “siciliniz uygun değil” olan binlerce kişi için yeni bir sayfa açılıyor. Düzenleme kapsamında borcunu kapatan veya yapılandıran vatandaşların kredi sicilindeki olumsuz kayıtlar silinecek. Bu adım, uzun süredir krediye ulaşamayan vatandaşların yeniden sistem içine girmesini sağlayacak. Konut, taşıt ve temel ihtiyaç kredilerindeki engellerin kalkması, özellikle Alanya gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu kentlerde kritik görülüyor.

KÜÇÜK İCRA BORÇLARINA TASFİYE GELİYOR

Yasa sadece bankaları değil, icra dosyalarını da kapsıyor. Belirli tutarın altındaki küçük icra borçlarının tasfiye edilmesi hedefleniyor. Yıllardır kapanamayan, faizi faizi geçen dosyalar için bu madde hayati önem taşıyor. Alanya’da özellikle emekli ve asgari ücretli vatandaşların bu kapsamdan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

ALANYA EKONOMİSİ NEFES ALABİLİR

Ekonomi çevrelerine göre düzenleme, sadece bireysel borçları değil, Alanya’nın iç piyasasını da hareketlendirecek. Borç baskısı azalan vatandaşın harcama eğilimi artacak; bu da yerel esnaf, küçük işletmeler ve hizmet sektörüne doğrudan yansıyacak. Turizm kenti Alanya’da para döngüsünün yeniden hızlanması, sezon öncesi önemli bir avantaj olarak görülüyor. Ama herkes için mi? Orası…

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sicil affı ve kredi desteğiyle ilgili başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde bankalar ve ilgili kurumlar tarafından netleştirilmesi bekleniyor. Şartlar, faiz oranları ve vade seçenekleri kamuoyuna açıklandığında Alanya’daki vatandaşlar için süreç resmen başlayacak.