Son dönemde art arda gelen fiyat artışlarıyla sarsılan bütçeler, hafta sonuna girilirken gelecek indirim haberiyle bir nebze olsun rahatlayacak. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yüksek tansiyonun yerini dengelenmeye bırakması, istasyon tabelalarına olumlu yansıyor.

ZAM DALGASI YERİNİ İNDİRİME BIRAKTI

Sektör kaynaklarından alınan kritik bilgilere göre, İtalya Genova piyasasındaki fiyat hareketliliğinin normale dönmesi Türkiye'deki akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Hatırlanacağı üzere çok kısa bir süre önce devreye giren 1 lira 67 kuruşluk fiyat artışı, araç sahiplerinin tepkisini çekmişti. Ancak rüzgarın tersine dönmesiyle birlikte ibre aşağı yönlü harekete geçti.

16 Ocak Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren (bu gece) geçerli olmak üzere, benzin grubunda 95 kuruşluk net bir indirim yapılması bekleniyor. Alanya’daki akaryakıt istasyonlarında da gece yarısı itibarıyla fiyat güncellemeleri devreye girecek.

MOTORİN VE LPG'DE DURUM NE?

Benzinli araç sahiplerini sevindiren bu gelişme, diğer yakıt türlerini kullananları şimdilik kapsamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, motorin ve LPG (otogaz) gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği veya indirim öngörülmüyor. Vatandaşlar, bu gece değişecek tabelalar öncesinde depolarını kontrol etmeye başladı.