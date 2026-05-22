ANTALYA'DA trafik sorununa dikkati çekerek, denizden ulaşımın kullanılması gerektiğini belirten ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kente gelen 17,5 milyon yabancı ve 5-6 milyon yerli turistin birinci motivasyon aracının deniz olduğu, deniz için geldiklerini vurguladı. Aslında Antalya'da tur ve gezi tekneleriyle denizin kullanıldığını belirten Hacısüleyman, “Deniz yoluyla ulaşım bizim trafik sorunumuzun panzehri olabilir. Ben halen diyorum ki bizi kurtaracak olan alt geçitler ve üst geçitler değil. Onlar da yapılsın, kara trafiğini rahatlatmak için. Ancak bütün ülkeler kendilerine yakın ister ada ister sahil şeridinde olsun her yerde deniz ulaşımını kullanıyor" dedi.

ATSO'DAN TASLAK PLAN

Antalya'da denizin dalgalı olduğu yönündeki itirazların günümüz teknolojisi nedeniyle çok sorun olmayacağından bahseden Hacısüleyman, ATSO Basın Birimi tarafından hazırlanan ve Antalya ilçeleri arasında deniz ulaşımının sağlanabileceği örnek haritayı da paylaştı. Hacısüleyman, “Bu yerler turistik yerler ve bizim gibi ve bu yerler kendi içlerinde, kendi sahil şeridinde iskeleler yapmak suretiyle denizden ulaşılmaya çalışıyor. Bir de diyeceksiniz ki bu, Ulaştırma Bakanlığı'nın bir planı mı? Yok, bu planı yaptık. Bizim 640 kilometremizi mümkünse bu şekilde birbirine bağlamamız lazım. Hatta Antalya Havalimanı'na çok yakın bir yerde bir iskele yaparsak, ilçelerimizden havalimanına, deniz yoluyla bir kısmını taşıyabiliriz. Valizini alıp deniz otobüsüne veya feribota binip havalimanına yakın bir yerde indirme şansımız olursa o zaman o indirdiğimiz yerden de raylı sistemle havalimanı içine kadar taşıyabilirsek bu yolcuyu işte o zaman karayollarımız biraz daha rahatlamış olur" dedi.

DENİZDEN HIZLI ULAŞIM

Bugün Antalya'da 17,5 milyon turist ağırlandığını, havalimanı kapasitesinin 82 milyon olarak yeniden planlandığına dikkati çeken Hacısüleyman, “Biz bu konuda çalışacaksak bunu yapmak zorundayız. Bir de bazen şunu diyorlar biliyorsunuz. İşte efendim ilçelerde kalanlar şehir merkezine inmiyor. Bizim aslında bir tane şehir merkezimiz yok. Bizim her ilçemizin bir şehir merkezi var. Oraya gidiyor insanlar. Kemer'de kalan 'Side'yi görsem' diye düşünmüyor mu, düşünüyor. Ama bakıyor, ne kadar sürüyor? Kemer'den Side 4 saat. 'Gitmeyelim, günümüzü kaybedeceğiz' diyor. Eğer biz hızlı ulaşımı denizden sağlayabilirsek hem görsel güzelliğimizi yaratmış, hem de ilçeler arası ekonomiyi sağlamış olacağız. Ben bu konuda yerel yönetimlerimizin gücünün buna yetmeyeceğini biliyorum. Planlama izinler, iskele izinleri, kamulaştırma gerekebilir. Bütün bunların yerel yönetimler tarafından tek başına yapılamayacağını biliyorum. Burada merkezi hükümetimizin ve bütün bakanlıklarımızın birlikte çalışmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA