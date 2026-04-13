HER iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği mücadelede, taraflar net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Ligde düşme hattından haftalar önce uzaklaşan Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, taraftarı önünde rahat bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı golü bulamadı. Bu sonuçla birlikte Alanya temsilcisi puanını 38'e yükseltirken, konuk ekip Denizli İdmanyurdu ise 46 puana ulaştı. Sezonun son iç saha maçından 1 puanla ayrılan Alanya 1221 FSK, taraftarlarına beraberlikle veda etti. Mavi-beyazlı ekip, ligin son haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. Alanya 1221 FSK, bu mücadeleyle birlikte 2025-2026 sezonunu tamamlayacak. Cemali AYDINOĞLU

